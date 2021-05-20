إزاله "فوتو سيشن" علي أرض زراعية في بنها.. صور

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة إزالة لقاعة تصوير( فوتوسيشن) وقاعة أفراح مخالفة علي أرض زراعية على مساحة ١٢قراط امام مساكن الرملة بمركز ومدينه بنها.



ووجه محافظ القليوبية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له وتحويله إلى النيابة العسكرية.

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واكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية ، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات علي الأراضي الزراعية للحفاظ عليها، وتطبيق القانون على الجميع مؤكدا استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات.

من ناحية أخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء حيث تفقد حي شرق شبرا الخيمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.

بدأ المحافظ بمتابعة حملة تطهير الشوارع حيث تم استخدام 5 معدات الرش شوارع الحي والمساجد والكنائس والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات حيث وجه المحافظ بتكثيف أعمال التطهير واستمرارها بشكل يومي وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

كما تابع اعمال زراعة 40 عمود كهرباء بمنطقة القطاوي بشارع ترعة الشابوري وهذا بناء علي طلب المقدم من ساكني منطقة القطاوي بالإضافة الى تفقد المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن العبور للتخلص الآمن منها.

وفى هذا الإطار تابع الهجان الحملات المكبرة التي تقوم بها مجالس المدن والأحياء لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحافظة والمستمرة بشكل مستمر ودائم وقد أسفرت الحملات عن تحرير 188 محضر ارتداء كمامة وضبط 14 شيشة وتم غلق 13 مقهى وصالون حلاقة وملاهى وتحرير 8 محاضر مخالفة مواعيد الغلق ، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات علي مدار الأسبوعين الماضيين عن ضبط 1531 شيشة و تحرير 2760 محضر عدم ارتداء كمامة و254 غلق مقهى و 368 محضر مخالفة مواعيد الغلق.

وشدد " الهجان " على ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، مضيفا" أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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