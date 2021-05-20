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تحقيقات

تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية

بالأرقام|ما أسفرت عنه الضربات الإسرائيلية على غزة بعد 10 أيام من العدوان

أرشيفية - القصف الإسرائيلي
أرشيفية - القصف الإسرائيلي على غزة

منذ 10 مايو الماضي بدأت الغارات الإسرائيلية ضد قطاع غزة لتدمر الأخضر واليابس في القطاع دون تمييز بين ما هو مدني وما هو عسكري أو تابع للمقاومة، وأسقطت تلك الغارات العديد من الضحايا الأبرياء، بجانب تدمير البنية التحتية ومباني الخدمات داخل القطاع والضفة الغربية، لتشمل الخسائر جميع القطاعات الفلسطينية وعلي مختلف الأصعدة سواء الإنسانية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والتى نرصدها لكم خلال السطور القادمة:

 

أعداد الضحايا في قطاع غزة

  • تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في استشهاد ما يزيد 215 شهيدًا، بينهم 61 طفلاً، و36 امرأة.
  • إصابة 1442 شخصًا، بينهم 322 طفلاً، و563 امرأة.

تسببت تلك الإصابات في تحويل عدد كبير من أصحابها إلي ذوي إعاقات دائمة نتيجة بتر الأيدي والأرجل، ومن بين الضحايا أسر كاملة، مثل:

  • عائلة الطناني المكوّنة من 6 أفراد.
  • عائلة الكولك المكونة من 16 فرداً، تم ابادتهم جميعاً وتدمير منزلهم فوق رؤوسهم.

 

أعداد الضحايا في الضفة الغربية

  • وصل أعداد الضحايا في الضفة الغربية إلى 15 شهيدًا، وهو ما يُعد جريمة بموجب المادة "8 / 2 / أ / 1" من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تدمير المباني الحكومية، والبنى التحتية

حاولت قوات الاحتلال بشتى الطرق تقطيع أوصال قطاع غزة من خلال تدمير الشوارع الرئيسية وخطوط الكهرباء والمنازل والأبراج الرئيسة دون إعطاء وقت كافٍ لأصحاب المنزل للإخلاء، وكانت أبرز الخسائر كالتالي:

  • تدمير 5 أبراج تجارية وسكنية أبرزهم أبراج “هنادي - الجوهرة - الشروق”
  • قصف 1174 وحدة سكنية ، دمر منها 156 بشكل كلي
  • تدمير 33 مكتبًا صحفيًا بينها 4 شركات إعلامية
  • تدمير 60 مقرًا حكوميًا، ومركز قيادة الشرطة، وكلية تدريب الشرطة في غزة

 

تدمير شبكات الكهرباء والمياه

أدى قصف قوات الإحتلال للشوارع الرئيسية، وأبرزها "شارع عمر المختار - وشارع الوحدة - وجامعة الدول العربية – الرشيد" إلى تدمير شبكات الكهرباء، وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة بتاريخ 16 مايو عن الآتي:

  • ارتفاع عجز الكهرباء إلى 76%
  • تعطل 8 محولات رئيسية
  • تعطل 62 من مكونات شبكة الضغط العالي، و192 من شبكة الضغط المنخفض
  • تدمير خطوط المياه ومضخات الصرف الصحي، أهمها تدمير المضخة الرئيسية الموجودة على بحر غزة مما تسبّب في انسياب المياه غير المعالجة إلى شاطئ البحر وقد يتسبب في تلويث مياه شاطئ البحر الأبيض.

 

تدمير دور العبادة والمدارس

أسفرت عمليات القصف عن

  • هدم 8 مساجد بشكل كلي
  • أضرار جسيمة في 29 مسجدًا وكنيسة واحدة
  • تدمير مبنى وقفي من خمسة طوابق
  • تعرض 57 مدرسة لأضرار جسيمة نتيجة القصف

 

 

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