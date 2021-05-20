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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يواصل جولاته لمتابعة إزالة المباني المتعارضة مع الطريق الدائري..صور

صدى البلد

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على أى مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.

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وقال المحافظ إنه يتابع بشكل يومي أعمال تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري مع سرعة صرف التعويضات المقررة.
وآكد المحافظ أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة، تتمثل في رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار
من ناحية اخرى شهد محافظ القليوبية حمله إزالة لقاعه تصوير( فوتوسيشن) وقاعه افراح مخالفه علي ارض زراعيه   على مساحة ١٢قيراطا امام مساكن الرمله بمركز ومدينه بنها.
ووجه محافظ القليوبية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له وتحويله إلى النيابة العسكرية.
واكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية ، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات علي الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، وتطبيق القانون على الجميع مؤكدا إستمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات.
كما تابع محافظ القليوبية جولاته الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء حيث تفقد حي شرق شبرا الخيمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.
بدأ المحافظ بمتابعة حملة تطهير الشوارع حيث تم استخدام 5 معدات الرش شوارع الحي والمساجد والكنائس والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات حيث وجه المحافظ بتكثيف أعمال التطهير واستمرارها بشكل يومي وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. 
كما تابع اعمال زراعة 40 عمود كهرباء بمنطقة القطاوي بشارع ترعة الشابوري وهذا بناء علي طلب المقدم من ساكني منطقة القطاوي  بالإضافة الى تفقد   المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة  وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن العبور  للتخلص الآمن منها. 
وفى هذا الإطار تابع الهجان الحملات المكبرة التي تقوم بها مجالس المدن والأحياء لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحافظة والمستمرة بشكل مستمر ودائم.
وشدد " الهجان " على ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، مضيفا" أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق  بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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اخبار محافظة القليوبية المشروعات القومية الطريق الدائرى شبرا الخيمة القليوبية

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