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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسام هزاع: 3.5 مليون أعداد السائحين العام الماضي بإيرادات 4 مليارات دولار

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

علّق الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، على زيارة مليون سائح إلى مصر ما بين يوليو 2020 وحتى عام 2021، قائلاً: إنه من المتوقع زيادة الأعداد بالفترة القادمة، مشيرًا إلى أن مصر قامت بفتح الفنادق بنسبة 50% فى يونيو 2020، حيث إنه كان بداية موفقة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.


وأضاف حسام هزاع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الوزارة قامت بعمليات التعقيم والتطهير وإستراتيجيات لتلك الفنادق التى يتم بدء السياحة بها بنسبة 50%، خاصة بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم، كما أنها تعد أماكن مفتوحة فى الهواء الطلق.


وتابع أن كل تلك الإستراتيجيات كان له تأثير إيجابي في جذب الأفواج السياحية لمصر خلال الفترة السابقة ما بين يوليو 2020 حتى نهاية 2021، لافتا إلى أن جميع الطائرات التى كانت تصل إلى مصر كانت قادمة من أسواق معينة سواء أوكرانيا أو رومانيا أو غيرها.


وأكد أن أعداد السياح تعد أعدادًا جيدة جدًا خاصة في وقت انتشار جائحة كورونا، وفى نفس الوقت نقلت صورة إيجابية عن مصر ولا يوجد أى شخص أتى به كورونا.


وأشار إلى أنه فى عام 2020 كان عدد السياح فى مصر نتيجة كورونا 3.5 مليون سائح بإيرادات 4 مليارات دولار، متابعًا أن الأرقام ستزداد أكثر خلال هذا العام.


 

الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا وزارة السياحة والآثار زيادة السائحين الأفواج السياحية الفنادق

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