سر التراجع الكبير لعملة البيتكوين المشفرة ... فيديو

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد تفاصيل سر التراجع الكبير لعملة البيتكوين المشفرة .

ووفقأ للتقرير فإن تراجعات ب الجملة لعملة البيتكوين المشفرة التى أفقدتها تريليون دولار من قيمتها السوقية من الذروة التى سجلتها فى وقت سابق هذا الشهر ، وقد انخفضت هذه العملة إلى أدنى مستوياتها فى 4 أشهر ووصلت إلى 30 ألف دولار.

وقد تجاوزت تراجعات البتكوين من 50% من ذروتها فى 14 أبريل الماضى حين وصلت إلى 65 ألف دولار كما وصلت هذه العملة المشفرة لتسجيل أول تراجع شهرى لها منذ نوفمبر 2018.

انهيار البيتكوين جاء بعد أن ذكر البنك المركزى الصينى أن العملات المشفرة لم ولن تستخدم كوسيلة للدفع لأنها ليست عملات حقيقية ويجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات عدم تسعير منتجاتها بالعملات المشفرة ، التصريحات الصينية كانت بمثابة الزيت على النار التى أشعلها إيلون ماسك على مدار الأسبوع بإعلانه وقف قبول البتكوين كأداة لدفع سيارات تسلا بعد أن كان من أهم مناصريها كما ان التككهنات التى دارت حول بيع تسلا حياوتها من البتكوين والتى استحوذت عليها بقيمة 1.5 مليار دولار .