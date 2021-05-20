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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مع شركة مياه قنا دمج مشاريع الصرف الصحى

لقاء رئيس جامعة جنوب
لقاء رئيس جامعة جنوب الوادي برئيس شركة مياه قنا

ناقش الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، مع المهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إمكانية ربط مشروع الصرف الصحى بالجامعة، على مشروعات الصرف الصحى بمدينة قنا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة، لرئيس شركة المياه، بمقر الجامعة في قنا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

 

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وأعرب رئيس جامعة جنوب الوادى، عن سعادته بإهتمام رئيس مياه قنا بمشروع الصرف داخل الجامعة، مؤكداً أن المشروع سوف يكون له أثر بيئي كبير بمدينة قنا.

وأشار رئيس شركة مياه قنا، إلى أن الشركة لن تتوانى عن البدء فى أى تنفيذ أى عمل يعود بالنفع على المجتمع القنائى.

وثمن رئيس شركة المياه، جهود جامعة جنوب الوادي ودورها فى خدمة المجتمع المحيط باعتبارها قلعة العلم بمحافظة قنا.

وعقب اللقاء أجرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، جولة تفقدية لمشروع الصرف الصحى بجامعة جنوب الوادى، بحضور ممثلى التخطيط والمشروعات بالشركة ومدير الإدارة الهندسية بالجامعة.

 

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