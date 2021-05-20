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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل أجرى حمدوك مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي.. الوكالة الرسمية تكشف الأمر

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك

كشفت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس،  عدم صحة التقارير الصحفية التي تحدثت عن إدلاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتصريحات للإعلام الإسرائيلي.

وقالت الوكالة، اليوم الخميس، إن "بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء قالت إنه أدلى بها لمراسل صحيفة "معاريف" الاسرائيلية بباريس، وهي تصريحات كاذبة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة.

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وأضافت "سونا" أن حمدوك عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا أذيع على الهواء، وأجرى حوارا مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، ولم يتحدث لأي وسيلة إعلام أخرى.

وتناقلت وسائل إعلامية أمس الأربعاء، كلاما منسوبا لحمدوك قيل إنه من "أول مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية" على هامش مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان.

ونسبت له تصريحات بأن عملية التطبيع مع إسرائيل في مصلحة بلاده، وأن الخرطوم ستلتزم بهذا الاتفاق على أي حال من الأحوال.

إسرائيل السودان عبد الله حمدوك الإعلام الإسرائيلي حمدوك

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