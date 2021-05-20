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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسمم

علامات تحذر من تناول جرعة خاطئة من فيتامين د

لا تفرط فى الكثير
لا تفرط فى الكثير من المكملات

يحدث نقص فيتامين (د) عندما يكون النظام الغذائي للشخص فقيرًا نوعًا ما ، ولكن أيضًا إذا لم يقضي وقتًا كافيًا في الهواء الطلق.

غالبًا ما يقوم الشخص بتعويض هذا النقص بالمكملات الغذائية. سيساعد هذا في العديد من المشاكل الصحية التي يسببها النقص ، ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن للشخص أن يأخذ الكثير من المكملات ، مما يسبب تجربة تسمم فيتامين د.

ما هي العلامات التحذيرية لذلك ، وما الجرعة الموصى بها من فيتامين د لتلافي التسمم؟

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة ، تم التحقيق في سمية فيتامين (د) بشكل أكبر.

أشارت الدراسة إلى أنه "على الرغم من ندرة التسمم بفيتامين د ، إلا أن الآثار الصحية يمكن أن تكون خطيرة إذا لم يتم تحديدها على الفور. تشمل الأعراض السريرية الأكثر وضوحًا للتسمم بفيتامين (د): الارتباك واللامبالاة والقيء المتكرر وآلام البطن والتبول والعطش والجفاف. في الأفراد الأصحاء ، تحدث السمية الخارجية لفيتامين د عادة بسبب الاستخدام المطول (أشهر) لجرعات كبيرة من فيتامين د ، ولكن ليس بسبب تعرض الجلد بشكل غير طبيعي لأشعة الشمس ، أو عن طريق تناول نظام غذائي متنوع.

وأوضحت أن "أعراض التسمم بفيتامين (د) قد تكون مشابهة لتلك الخاصة بفرط كالسيوم الدم ، وتشمل مظاهر عصبية نفسية مثل صعوبة التركيز ، والارتباك ، والنعاس ، والاكتئاب ، والذهان ، وفي الحالات القصوى ، الذهول والغيبوبة. الشهية ، الإمساك ، القرحة الهضمية والتهاب البنكرياس. "

تشمل العلامات الأخرى التي تشير إلى أنك تتناول الكثير من مكملات فيتامين (د) ما يلي:

قد تكون التغييرات في المشي والرؤية علامة على نقص فيتامين أساسي للجسم!
غثيان.

التقيؤ.

• كثرة التبول.

• فقدان الشهية.

العطش.

• جفاف.

إمساك.

ضعف العضلات.

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لأصحاب نقص فيتامين د.. ٩ أطعمة تقوى العظام

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كل ما تريد معرفته حول فيتامين ب 12

ما هي الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د؟

يحتاج معظم الناس إلى حوالي 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا ، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات.

يحتاج الطفل الذي يقل عمره عن سنة إلى ما بين 8.5 و 10 ميكروغرام في اليوم.

خلال أواخر الربيع إلى أوائل الخريف ، يجب أن يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال ممارسة حياتهم اليومية.

لكن قد يكون من الصعب الحصول على فيتامين د بين نهاية سبتمبر وبداية مارس.

يشجع ضوء الشمس المباشر الجسم على إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي ، وهذا هو السبب في أنه من السهل على الناس صنع فيتامين د في الصيف ، عندما يكون الطقس حارًا في الخارج.

مصدر المعلومات موقع news 24.

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