توماس باخ يحدد موعدا لزيارة اليابان قبل أولمبياد طوكيو

قالت شبكة تلفزيون أساهي، اليوم الخميس، إن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، سيزور اليابان في 11 يوليو المقبل، قبل انطلاق الدورة الصيفية.

وكان من المقرر أن يزور باخ اليابان في مايو الجاري، لكن الزيارة تأجلت بعد فرض حالة الطوارئ في الدولة المضيفة بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر، أن تبدأ الدورة التي تأجلت في العام الماضي، بسبب تفشي الفيروس سريع الانتشار في 23 يوليو المقبل، رغم تزايد المطالبات الداخلية بتأجيلها أو إلغائها.

وقالت شبكة التلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه نقلا عن بيان لمسؤول اللجنة الأولمبية الدولية البارز جون كوتس إن الأخير سيزور اليابان في 16 يونيو حزيران المقبل لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم الحدث على أرض الواقع.

وأكد باخ في وقت سابق من الأسبوع الحالي المضي قدما في تنظيم الدورة الصيفية المقبلة، قائلا إن المنظمين المحليين يسيرون دون تردد في هذا الاتجاه.

ورغم أنه تقرر إقامة الدورة بدون أي جماهير من الخارج خوفا من العدوى، فإن اللجنة المنظمة لم تقرر حتى الآن أيضا، إن كانت ستسمح بحضور الجمهور المحلي أم لا.