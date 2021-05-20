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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط : 6 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الكهرباء خلال 20/2021 بنسبة نمو 15%

صدى البلد

كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، عن تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لتنفيذ استثمارات بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العام، وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 15% عن العام الجارى 20/2021، حيث تم توجيه نحو 5.2 مليار جنيه.
 

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ونستعرض فيما يلى أهم مشروعات قطاع الكهرباء بخطة عام 2022/21:

- تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات.
- نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائية المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق القومية.
- التغذية الكهربائية للساحل الجنوبي الشرقي (برنیس).
- التغذية الكهربائية المنطقة شمال سيناء.
- التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء.
- التغذية الكهربائية لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء.
- الربط الكهربائي مع دولة السودان.
- إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة الكهرباء التنمية الاقتصادية قطاع الكهرباء

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