مواجهة قوية اليوم بين المصري والاتحاد في الدوري الممتاز

يلتقي فريق المصري مع نظيره الاتحاد، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق المصري بقيادة مديره الفني على ماهر بتحقيق الفوز على المصري في مباراة اليوم، لتأمين تواجده في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري.

على الجانب الآخر يطمح الاتحاد بقيادة مدربه حسام حسن في إيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الممتاز، بخطف الثلاث نقاط من المصري، والاقتراب من المربع الذهبي.

وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات في مسابقة الدوري ، حيث خسر في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات.

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الممتاز، انتهت بتعادل المصري مع الاتحاد بهدف لمثله.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن بـ 31 نقطة.