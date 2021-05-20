بتوقيع طارق شوقي .. تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات الإعدادية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، استعدادا لعقد امتحانات الإعدادية 2021 الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، و المقرر انطلاقها قريبا بجميع المحافظات

وقد تمثلت تعليمات وتنبيهات وزير التربية والتعليم الخاصة ب امتحانات الإعدادية 2021 والتي تم ارسالها في خطاب بتوقيع طارق شوقي للمديريات التعليمية فيما يلي :

تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الامتحانية الى 14 طالب بدلا من 20 طالب في اللجنة الواحدة

الحفاظ على المسافات الامنة بين الطلاب اثناء أداء امتحانات الإعدادية دخل اللجان





تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية

التنبيه على المعلمين و الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات لشخصية





تشغيل بوابات التعقيم ان وجدت

استخدام أجهزة الكشف الحراري في كل لجنة للكشف على الطلاب والمعلمين

في حال ظهور أي اعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه او على المحيطين به ، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية

الإعلان عن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة من خلال الملصقات





اما فينا يخص لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ، فقد شدد وزير التربية والتعليم على التعليمات الاتية :

- النظافة اليومية لمقر اللجنة

- تطهير وتعقيم اقسام اللجنة يوميا

- توفير ماكينة تطهير لرش اللجنة يوميا قبل العمل وبعد انتهاء العمل

- توفير احتياجات اللجنة من المنظفات والمطهرات

- تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة (بوابتين أساسية وفرعية)

- تعليق لوحات ارشادية للتوعية ضد فيروس كورونا وطريقة التعامل بين الأعضاء

-تعقيم وتنظيف دورات المياه يوميا

- تقسيم الأعضاء إلى لجان داخل الحجرة

- منع تحرك الأعضاء داخل طرقات واقسام اللجنة إلا لضرورة العمل وفي تحرك فردي قدر الإمكان

- الخروج للصلاة بالتناوب بين أعضاء القسم الواحد والصلاة في الطرقات المفتوحة فرديا بقدر الإمكان حيث يمنع الصلاة في مجموعات

- مراعاة استخدام الاكواب الكرتون لمرة واحدة على ان تعدم بعد الاستخدام

- يكون انصراف الأعضاء من مقر اللجنة بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات

- توفير سيارة اسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة

وكان قد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية ستكون من مقررات الفصل الدراسي الثاني، ولن تتضمن أي أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول، مُشيرةً إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.