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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غيوم وأمطار رعدية.. تحذير مهم من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

أمطار في السعودية
أمطار في السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريره اليوم الخميس، عن حالة الطقس بالمملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًّا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، تمتد إلى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد السعودية الارصاد السعودية المملكة

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