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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 629 مخالفة دوائية وأدوية جدول بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه كلف بضرورة المرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بالحسينية، حملة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز ومدينة الحسينية. 

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وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٦٢٩ (وحدة/أمبول/عبوة/كبسولة) لأدوية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وأدوية جدول أول وثاني، وأدوية مؤثرة علي الحالة النفسية، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية صادر بحقها منشورات بمنع التداول.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنة ٢٠٢١،  بمركز شرطة الحسينية، بالإضافة إلى تحرير محاضر عدم تواجد المديرين أو الصيادلة أثناء أوقات عمل الصيدلية. 

وأكد "مسعود" علي استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه بناء علي توجيهات هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمواصلة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، بما يساهم في الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، قام فريق التواصل المجتمعي بإدارة الثقافة الصحية، وإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع فريق التواصل المجتمعي، ومسئولي الثقافة الصحية، والإعلام السكاني بالإدارات الصحية، وإدارات الزراعية، والتعليمية، والري، ومأمورية الضرائب والمجالس المحلية بالمحافظة، بتنفيذ العديد من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية والرسائل الصحية والتثقيفية لتوعية المواطنين بمحافظة الشرقية صحيا.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم توعية المواطنين والعاملين والمترددين علي الأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة وقصور الثقافة، عن كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتم تقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب انتشارها، وأهمية التباعد الاجتماعي والتأكيد علي ضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها، كما تم التأكيد علي أهمية النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلي لصق اللافتات والملصقات التوعوية، كما تم التأكيد علي أهمية تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً علي الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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