وزع 40 مليون نسخة.. 8 معلومات عن الفنان على حميدة فى ذكرى ميلاده

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل على حميدة ، والذى حقق نجاحاً كبيراً خلال فترة التسعينيات بعد أن قدم أغنية لولاكى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :

1- مواليد محافظة مطروح عام 1965 .

2- أصدر فى عام 1988 أغنيته الشهيرة لولاكى ) حيث تمّ بيع اكثر من 40,000,000 نسخة إلى جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغربى .

3- أصدر بعد ذلك عدة البومات منها " كوني لي " و " ناديلي " ، ولكنهم لم يحققا أى نجاح .

4- حاول على حميدة إعادة إحياء نجاح لولاكى ، حيث قدم فيلم حمل نفس أسم الأغنية .

5- قدم بعد ذلك فيلم مولد نجم .

6-حصل على درجة الدكتوراه فى الموسيقى البدوية وعلاقتها بالموسيقى الموريسكاوية الليبية .

7- له 6 أشقاء ذكور و4 شقيقات .

8- توفى على حميدة بمستشفى مطروح العام اليوم 11 فبراير 2021 بعد أن ساءت حالته وتم نقله إلى المستشفى.