مع ارتفاع معدل الإصابات.. لا تتجاهل الأعراض الطارئة لـ كورونا

تسبب الوفاة

في الموجة الثالثة يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر وجميع أنحاء العالم، وفي كثير من الحالات، لوحظ أن الأعراض تتطور من خفيفة إلى شديدة في أي وقت، وأدنى إهمال في التعرف على أعراض كورونا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ودخول المستشفى والوفاة.

على الرغم من أن علامات عدوى الجهاز التنفسي العلوي تبدأ في الظهور ببطء، إلا أن بعض الأعراض قد تشير إلى أنك بحاجة إلى عناية طبية فورية، وفقًا لموقع Timesofindia.

كورونا وآلام في الصدر

فيروس كورونا هو عدوى الجهاز التنفسي العلوي التي تصيب رئتيك (وفي بعض الحالات، حتى قلبك).

يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم في الصدر أو إحساس بالحرقان في الرئتين في كثير من الحالات.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الألم المستمر أو الضغط في صدرك قد يعني التهابًا شديدًا في الرئتين، ويمكن أن تساعد الرعاية الطبية الطارئة في تقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة والموت.

ما مدى شيوع آلام كورونا

تشير الدراسات إلى أن حوالي 18 بالمائة من الأشخاص يعانون من ضيق الصدر وعدم الراحة إلى جانب ضيق التنفس عند الإصابة بفيروس كورونا، وهذا أكثر شيوعًا في الحالات الشديدة لـ COVID-19 مقارنة بالمرض الخفيف، فحوالي ثلث الأشخاص الذين يستسلموا لكورونا، اشتكى من آلام في الصدر أكثر من الذين نجوا من الفيروس.

سبب آلام الصدر

لا يزال الأمر غير واضح، لكن الخبراء في العلوم الطبية يعتقدون أن ألم الصدر أثناء COVID-19 قد يكون بسبب إصابة في القلب أو التهاب في الرئة.

في بعض الحالات، يمكن أن يدخل SARS-CoV-2 إلى خلاياك من خلال مستقبل يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، ويمكن أن يتلف خلاياك ويسبب الالتهاب، وتوجد هذه المستقبلات في عدة أجزاء من الجسم بما في ذلك القلب والرئتين.

والآخر هو إطلاق جزيئات تسمى السيتوكينات الالتهابية، والتي قد تتسبب في تلف خلايا القلب، وتسمى هذه الظاهرة متلازمة عاصفة السيتوكين، والتي تدمر عضلات القلب، مما يؤدي إلى مضاعفات مرتبطة بالقلب، والمضاعفات تتطور بشكل أسرع لدى أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب - المشاكل ذات الصلة.

في حالة الالتهاب الرئوي، يمكن للجزيئات الالتهابية المنبعثة في الجوف الجنبي (المنطقة الواقعة بين طبقات الكيس الذي يحيط بكل من رئتيك) أن تحفز مستقبلات الألم وتسبب ألمًا أو حرقة في الصدر، كما يصاب بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالتهاب رئوي يتضمن التهابًا في الرئتين، مما يؤدي إلى آلام في الصدر.

عادة تظهر أعراض الإصابة في غضون 2-14 يوما من التعرض لفيروس كورونا، علاوة على ذلك، فليست كل حالات آلام الصدر ناتجة عن الإصابة بالسارس.

سبب آلام الحلق والصدر

يشير الإحساس بالحرقان في الحلق والصدر أيضًا إلى Covid-19، وترتبط أعراض مثل آلام الحلق والارتجاع الحمضي بمشاكل في الجهاز الهضمي، وهي أعراض شائعة أخرى لـ COVID-19 شوهدت في حوالي 61 بالمائة من الحالات.

هذه الأعراض أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض الجهاز الهضمي.

يعتبر الإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن والارتجاع الحمضي والتهاب الحلق والإمساك من العلامات الشائعة لمشاكل المعدة التي يعاني منها معظم المصابين بكورونا.

أعراض طارئة أخرى لـ كورونا

بصرف النظر عن ألم الصدر، إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية، فعليك طلب المساعدة الطبية الطارئة.

- صعوبات في التنفس.

عدم القدرة على الاستيقاظ.

الشفاه والأظافر والجلد شاحب رمادي أو أزرق.

ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

تذكر، كلما تصرفت بشكل أسرع، كان ذلك أفضل من أجل الشفاء العاجل.