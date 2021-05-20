قتله في غضون ثوان.. حكاية أسوأ هجوم من سمكة قرش على إنسان

استرجع أحد أصدقاء شخص توفى بشكل مأساوي على يد سمكة قرش، ذكريات ما حدث معه بالتفصيل، حيث تعد وفاته واحدة من أسوأ هجمات سمك القرش على الإنسان في العصر الحديث.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، قُتل راندي فراي على يد سمكة قرش بيضاء كبيرة الحجم «بحجم شاحنة صغيرة» في ثوانٍ، حيث مزق رأسه وقتله على الفور في كاليفورنيا.

المتوفى

أحب راندال فراي المحيط وكان يقضي الكثير من وقت فراغه في ممارسة الصيد والغوص من أجل قواقع البحر على ساحل ميندوسينو الصخري بالقرب من منزله عام 2004.

وبعد ظهر أحد الأيام توجه مع أصدقائه كليف زيمرمان وريد بارتلي، بحثًا عن قواقع البحر في خليج صغير محمٍ، ثم غادر راندي وكليف القارب الذي يبلغ ارتفاعه 28 قدمًا وبدآ الغوص في المياه الضحلة بعمق حوالي 15 قدمًا، و150 قدمًا من الشاطئ.

صديق المتوفى

واستعاد كليف الذي كان على بعد 3 أقدام من راندي، المحنة قائلاً لصحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» الأمريكية: «سمعت ضجيجًا مثل قارب يمر بسرعة، لقد كان سمكة القرش، وكادت أن تمسك بي، ثم رأيت زعنفته الظهرية، ولا أعرف أي نوع كانت، كل ما أعرفه أنه كان كبيرًا بما يكفي لقتلنا».

ورأى كليف برعب سمكة القرش التي يبلغ طولها حوالي 18 قدمًا ضربت راندي قبل ثم يتحول لون البحر إلى اللون الأحمر، مختتمًا: «كنت أصرخ وأصرخ، وعلمت من كمية الدم أنها كانت قاتلة، انتهى الأمر في خمس ثوان».