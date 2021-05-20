عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قتله في غضون ثوان.. حكاية أسوأ هجوم من سمكة قرش على إنسان

حكاية أسوء هجوم
حكاية أسوء هجوم من سمكة قرش

استرجع أحد أصدقاء شخص توفى بشكل مأساوي على يد سمكة قرش، ذكريات ما حدث معه بالتفصيل، حيث تعد وفاته واحدة من أسوأ هجمات سمك القرش على الإنسان في العصر الحديث.

 

سمكة غريبة بأجنحة ملائكية تثير رعب وذهول المشاهدين.. صور

بأسنان حادة وجسم ككرة القدم.. سمكة عجيبة تثير الرعب على شواطئ كاليفورنيا

 

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، قُتل راندي فراي على يد سمكة قرش بيضاء كبيرة الحجم «بحجم شاحنة صغيرة» في ثوانٍ، حيث مزق رأسه وقتله على الفور في كاليفورنيا.

 

المتوفى

 

أحب راندال فراي  المحيط وكان يقضي الكثير من وقت فراغه في ممارسة الصيد والغوص من أجل قواقع البحر على ساحل ميندوسينو الصخري  بالقرب من منزله عام 2004. 

 

وبعد ظهر أحد الأيام توجه مع أصدقائه كليف زيمرمان وريد بارتلي، بحثًا عن قواقع البحر في خليج صغير محمٍ، ثم غادر راندي وكليف القارب الذي يبلغ ارتفاعه 28 قدمًا وبدآ الغوص في المياه الضحلة بعمق حوالي 15 قدمًا، و150 قدمًا من الشاطئ.

 

صديق المتوفى

 

واستعاد كليف الذي كان على بعد 3 أقدام من راندي، المحنة قائلاً لصحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» الأمريكية: «سمعت ضجيجًا مثل قارب يمر بسرعة، لقد كان سمكة القرش، وكادت أن تمسك بي، ثم رأيت زعنفته الظهرية، ولا أعرف أي نوع كانت، كل ما أعرفه أنه كان كبيرًا بما يكفي لقتلنا». 

 

ورأى كليف برعب سمكة القرش التي  يبلغ طولها حوالي 18 قدمًا ضربت راندي قبل ثم يتحول لون البحر إلى اللون الأحمر، مختتمًا: «كنت أصرخ وأصرخ، وعلمت من كمية الدم أنها كانت قاتلة، انتهى الأمر في خمس ثوان». 

 

سمكة قرش
البريطانية هجوم الصيد انسان سمكة قرش شاحنة رأس شواطئ ديلي ستار صحيفة سان فرانسيسكو كبيرة

ترشيحاتنا

وزير الجيش الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا مع مسئولين أمنيين

البورصة المصرية تغرم 5 شركات 70 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

مؤسسة مالية أمريكية: مصر من الدول القليلة في العالم التي نجحت في السيطرة على التضخم

صحة النواب تكشف حقيقة حماية متلقى لقاح كورونا من الإصابة

توقيع عقود المنظومة الجديدة للمخلفات لخدمة 18 حياً بمحافظة القاهرة .. صور

بؤرة رعب جديد في الصين.. مرض معد شديد الخطورة يبدأ بالانتشار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

جداول امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع.. صور

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

بدون درجات.. وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: أسئلة امتحانات مايو من منهج مارس

رسالة مثيرة من سيرينو قبل مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

هل نسيان سجدة فى الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب

أول تعليق من وزارة الطيران على صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر .. صور

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ