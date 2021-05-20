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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق مدن وقرى محافظة شمال سيناء

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق سيناء

سجلت  الخضراوات والفاكهة في أسواق مدن وقرى محافظة  شمال سيناء، صباح  اليوم  الخميس، أسعارا في متناول جميع الفئات.

 

وارتفع سعر كيلو الليمون بشكل مبالغ فيه مقارنة بأسعار العام الماضي، وقد أرجع التجار السبب إلى ارتفاع أسعاره في مختلف محافظات مصر بسبب فيروس كورونا. 

 

وسجل سعر كيلو الطماطم في أسواق مدينة العريش العاصمة 5 جنيهات للبلدي، وكيلو الباذنجان والبطاطس 5 جنيهات أيضا، وكيلو الجزر 3 جنيهات، وكيلو الخيار البلدي  8 جنيهات، والخضار (شبث بقدونس كسبرة) 3 ربطات بخمس جنيهات، فيما ارتفع سعر كيلو الليمون إلى 40 جنيها.

 

أما أسعار الفاكهة، فقد ارتفع سعر كيلو الموز إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وكيلو التفاح إلى 25 جنيها، وكيلو العنب إلى 30 جنيها، وسجل سعر كيلو  الخوخ 10 جنيهات متوسط الحجم، و15 جنيها للخوخ كبير الحجم، بينما  سجل كيلو الفراولة  7 جنيهات برغم اقتراب انتهاء موسمها.
 

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اسعار الخضروات الفاكهه اسواق سيناء

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