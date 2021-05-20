بـ 25 جنيها للمصريين.. رئيس قطاع المتاحف: متحف مطار القاهرة يضم آثارا مستردة من ألمانيا.. فيديو

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن متحف مطار القاهرة الذي افتتحه وزيرا الطيران والسياحة عبارة عن متحفين، أحدهما في الصالة رقم 3، والذي يعتبر امتدادا واتساعا أكبر للمتحف، حيث إن مساحته تصل إلى 59 مترا مربعا.

وأضاف مؤمن عثمان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح " المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم اختيار جزء آخر من مطار القاهرة في الصالة رقم 2 ، لعمل المتحف الثاني.

وأشار رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المتحف الموجود في الصالة رقم 3، يضم حوالي 59 قطعة أثرية، مختلفة الأحجام، والمصادر، حيث إنها تمثل مصر منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث.

وأوضح مؤمن عثمان أن المتحف الموجود في الصالة رقم 2 يضم بعض الاكتشافات الحديثة، منها بعض التماثيل التي اكتشفت في المنيا، وأيضاً بعض الآثار المستردة من ألمانيا في عام 2014.

وأكد أن هناك مقدمة للزائرين، حيث يقوم أمناء المتحف بشرح التاريخ لهم، لافتا إلى أن سعر تذكرة دخول المتحف 3 دولارات للأجنبي أي تعادل 50 جنيها مصريا، وبالنسبة للمواطن المصري تكون تكلفة التذكرة حوالي 25 جنيها.

ونوه إلى أنه تم اختيار مطار القاهرة بصفة خاصة، لأنه يعتبر أكثر منطقة مرئية للزوار، مما يساعد على تنشيط السياحة في مصر.