فريق أصحاب البصيرة ينفذ مبادرة فرحة العيد لإسعاد 100 أسرة في سيناء

قال الدكتور عبدالكريم الشاعر، الأستاذ بكلية التربية جامعة العريش، ومنسق المبادرة، إن فريق أصحاب البصيرة للمكفوفين وضعاف البصر، بادروا بتنفيذ مبادرة "أصحاب فرحة العيد"،لاسعادة ١٠٠ أسرة في قرى سيناء .

وأضاف الشاعر، أنه شارك فى الفعاليات أكثر من 15 كفيفا وضعيف البصر، و20 متطوعا من شباب كلية التربية جامعة العريش، وبعض القيادات المجتمعية، .



حيث ساهمت المبادرة فى إدخال البهجة على أكثر من 100 أسرة و150 طفلاً، شملت مناطق مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء وهى أحياء الصفا والبلد وأبو صقل بمدينة العريش وفى نطاق مركز بئر العبد تم اختيار قرية الروضة للترفيه عن أطفال القرية التي شهدت حادث ارهابي مأساوي قبل ٤ سنوات.

وأشار الشاعر، إلى أنه تم توزيع كعك العيد والمسليات وبعض الهدايا على الأسر والأطفال، وتنظيم بعض الفقرات الفنية والألعاب التربوية والمسابقات الثقافية، وختم فريق أصحاب البصيرة والمتطوعين المشاركين مبادرتهم بلقاء ترفيهي على شاطئ الريسة بمدينة العريش، وحرص الفريق على أداء النشيد الوطنى لمصر والتقاط صور تذكارية.

