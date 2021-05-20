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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لزيادة عدد المترددين .. تعرف على أسعار تذاكر متحفي مطار القاهرة

متحف مطار القاهرة
متحف مطار القاهرة

قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تبذل مجهودًا كبيرًا حتى يظهر التراث الثقافي المصري في أروع صورة للزائرين، إذ علق على افتتاح متحفي الآثار المصرية اللذين تم تجهيزهما بمبنى الركاب رقم (٢) ومبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة الدولي، موضحًا: «منذ عام 2016 كان هناك متحف صغير للغاية مساحته 60 مترا مربعا لكنه كان في جزء غير مرئي من المطار ولم يكن يتردد عليه عدد كبير من الزوار، فجاءت الفكرة من وزير الطيران المدني بأن ننتقل في متحف صالة 3 إلى جزء أكبر لعرض الآثار المصرية ويكون قريبًا من منطقة التسوق لزيادة عدد المترددين، وتوجد 59 قطعة أثرية في متحف صالة 3، وتستغرق الزيارة هناك نحو 40 دقيقة من أجل الاستمتاع بكل التفاصيل».


وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، «وجاءت فكرة أخرى لتدشين متحف ثانٍ في صالة 2 وبدأنا عملية التجهيزات الأولية ثم اختيار القطع الأثرية لكي تكون جاذبة للزوار، إذ كنا حريصين على اختيار قطع أثرية تمثل الحضارة المصرية في كل عصورها، وتكون مركزة ومفهومة لدى الزائرين وجاذبة أيضا، ففي صالة 3 عرضنا تمثال الكاتب مع مجموعة من أدوات الكتابة وبردية كبيرة جدا طولها 3 أمتار، وأمددنا المتحفين بكل وسائل المتاحف الحديثة مثل البطاقات الشارحة وفتارين عرض جيدة جدًا». 
وتابع رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار: «عرضنا مومياواتنا، الأولى من الأسرة التاسعة عشرة ومومياء من العصر الروماني، وعرضنا بعض المكتشفات الحديثة وبعض التماثيل الرائعة التي تعبر عن روعة الفنان المصري القديم وهي من خبيئة الأقصر، وعرضنا جزءاً من التراث الإسلامي والتراث المسيحي، وبعض الأدوات المسيحية والأواني البورسلين والخزف وغيرها».
وأشار إلى أن المتحفين في منطقة الترانزيت وبالتالي يجب أن يكون الزار على سفر، والتذاكر بأسعار رمزية، بواقع 3 دولارات و25 جنيهاً للزائر المصري.

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