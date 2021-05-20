تضامنًا مع فلسطين.. مظاهرات حاشدة في تونس ومطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل

عرضت فضائية “روسيا اليوم”، تقريرا مفصلا باسم “تضامنًا مع فلسطين.. مظاهرات حاشدة في تونس ومطالبة البرلمان بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”.

وشهدت العاصمة التونسية، أمس اليوم ، مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين ضد القصف الإسرائيلي، ومطالبة مجلس الشعب (البرلمان) بالتصديق على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات للتعبير عن دعمهم لفلسطين، والتنديد بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 10 أيام، والذي خلف مئات الضحايا قتلى ومصابين.

كذلك رفع المتظاهرين شعارات ضد رئيس البرلمان، وهو زعيم "حركة النهضة"، الحزب الإسلامي، راشد الغنوشي، مطالبين بالتصديق على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وأصدر مجلس الشعب في تونس، أمس الثلاثاء، بيانا عبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد "العدوان الغاشـم للكيان الصهيوني المغتصب على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والـضفة وداخل الأراضي المحتلة سنة 1948، وما رافقه من تدمير وتهجير وتهويـــد وأعـمال إرهــــــــابية وحــشية وعنصرية اسـتهدفت المدنيين الفلســـطينيين الـعزل".

وأدان النواب في جلسة عامة للبرلمان، اعتداءات الجيش الإسرائيلي ووصوفوها بـ"الوحشية" و"الإرهابية".

كما أدانوا "سياسة الاستيطان والحصار والتميز العنصري التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني".