سعر و مواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر .. صور

ford fusion 2021

قامت شركة فورد بطرح فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر حاليا في 3 طرازات بمحرك سعة 2000 سي سي يوفر للسيارة قوة 240 حصان وعزم دوران 340 نيوتن متر وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ينقل القوة للعجلات للأمامية من السيارة وبما يساعدها على الوصول الي 100 كم في الساعة في 7.3 ثانية مع سرعة قصوى للسيارة 218 كم في الساعة.

فورد فيوجن ford fusion 2021 بها ميزة الغلق ألاوتوماتيكي للسيارة ونظام ماي كي للتحكم في السيارة ومفتاح مشفر وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح وزجاج فاميه ومصابيح ضباب مع مصابيح أمامية ليد ومصابيح نهارية ليد وخلفية ليد وانارة أوتوماتيكية وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة .

فورد فيوجن ford fusion 2021 بها عجلات قياس 18 بوصة وتتوفر بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل 7 إيرباج وفرامل ABS وEBD وESP للتحكم في ثبات السيارة ومساعد الطرق الصاعدة HLA والتحذير من مغادرة المسار وحساسات للركن في الأمام والخلف وكاميرا في الخلف والتحكم في الجر ورصد الضغط في اطارات السيارة.

وتتميز فورد فيوجن ford fusion 2021 بمصابيح نهارية ليد وتكييف هواء أوتوماتيك من منطقتين مع فتحة للسقف ومقاعد كهربائية في الأمام مع سحان وشاشة تاتش 8 بوصات ونظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. كما يتوفر للسيارة امكانية التحكم في نقل الحركة عن طريق عجلة القيادة مع فرامل يدوية كهربائية وضبط عجلة القيادة في 4 اتجاهات ومثبت ومحدد للسرعة وركن أوتوماتيكي وحساسات للمطر .

سعر فورد فيوجن ford fusion 2021 اليوم في مصر

تبدأ اسعار فورد فيوجن ford fusion 2021 من 575.000 جنيه حتي 675.000 جنيه لأعلي فئة