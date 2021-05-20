بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة فاروق وأنطوي قبل مواجهة إنييمبا

أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز سبب استبعاد محمد فاروق صانع ألعاب الفريق والمهاجم الغاني جون أنطوي من رحلة نيجيريا لمواجهة إنييمبا.



ويحل بيراميدز ضيفا على إنييمبا عصر الأحد المقبل، بمدينة أبا بنيجيريا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز بـ 4 أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة.



أوضح الطبيب في تصريحات للصحفيين أن محمد فاروق يعاني من شد في العضلة الخلفية، فيما يعاني جون أنطوي من شد في العضلة الأمامية، حيث أصيب الثنائي في مباراة الذهاب ضد إنييمبا.



وأكد أن الثنائى يغيب لمدة 10 أيام لإجراء بعض الوحدات العلاجية والتأهيلية مع الجهاز الطبي.

وغادرت بعثة بيراميدز صباح اليوم الخميس في طريقها إلى نيجيريا على متن طائرة خاصة.



وتطير البعثة مباشرة نحو مدينة بورت هاركوت في نيجيريا على أن تتحرك منها بمجرد الوصول إلى مدينة أبا التي تقام فيها مباراة الأحد.

