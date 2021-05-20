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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يمنع دخول ركاب هنود ويفحص طائرة قادمة من مسقط

مطار القاهرة
مطار القاهرة

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، اليوم الخميس، 7 ركاب من الدخول، وذلك بعد اكتشاف اصابتهم بفيروس كورونا ، فور وصولهم علي رحلة الخطوط العمانية ، وقررت السلطات اعادتهم علي نفس الرحلة التي وصلوا عليها .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، قاموا بفحص 7 ركاب هنود من بين 88 هنديا ، وذلك علي الجهاز الجديد بالمطار، فور وصولهم من الهند عن طريق رحلة تابعة للخطوط العمانية ، وصلت من العاصمة مسقط ، وتبين اصابتهم بفيروس كورونا، بالرغم من حملهم تحليل pcr سلبي ، إلا أن أطباء الحجر الصحي قاموا بأخذ مسحة منهم ووضعها علي الجهاز الجديد، وبعد 10 دقائق تبين أنهم مصابون بالفيروس ، تم عزلهم باحدي صالات المطار ، وتم اعادتهم علي نفس الرحلة التي وصلوا عليها .

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الحجر الصحي بالمطار، أبلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي ، بضرورة اخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلا للإجراءات، وتابعت المصادر أن أغلب الشركات لا تحمل جنسيات هندية في الوقت الحالي بسبب توقف خطوط الطيران مع الهند باستثناء شركات معينة .

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

مطار القاهرة الحجر الصحي ركاب هنود فيروس كورونا

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