سفير مصر بجنوب أفريقيا يطمئن جمهور الأهلي بشأن درجة الحرارة

قال أحمد الفاضلي سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، إن الوضع الوبائي في جنوب أفريقيا أصبح أكثر هدوءً في المرحلة الحالية مما هو عليه في مصر، مشيرًا إلى أن البلاد لم تدخل الموجة الثالثة بينما مصر وصلت إلى ذروة هذه الموجة، وهو ما لم يمنع من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحظر التجوال من 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا، كما تُلعب المباريات دون جمهور وخضوع كل المتواجدين في المباريات لفحوصات PCR.



وأضاف الفاضلي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، أن الفندق الذي يشهد إقامة أفراد بعثة النادي الأهلي استعدادا لمواجهة صن داونز بعد غد السبت يشهد قياس درجات الحرارة لأي شخص يرتاده، موضحًا أن جنوب أفريقيا في فصل الشتاء حاليا ودرجة الحرارة العظمى تكون 20 أو 24 درجة مقابل 7 درجات ليلا وهو ما أدى إلى تعديل موعد المباراة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الثالثة ظهرا.



وتابع سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، أن لاعبي الأهلي يتدربون في نفس توقيت المباراة وتتراوح درجات الحرارة في هذه الفترة ما بين 22 و23 درجة مئوية، مشيرًا إلى ان المباراة ستجمع بين فريقين كبيرين سبق لهما وأن التقيا في أكثر من مناسبة، وبالتالي فأن هذه المباراة تعتبر بمثابة نهائي مبكر، وما يعزز من قوة المنافسة هو أن الأهلي هو ممثل مصر الوحيد وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على اللاعبين في إسعاد الجمهور المصري وهز شباك صن داونز بعدما حافظ على شباكه نظيفة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين في القاهرة.