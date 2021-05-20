من إحدى حفلاته.. شاهد أحدث ظهور لـ رامي صبري

نشر الفنان رامي صبرى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.

و ظهر فى الصورة من إحدى حفلاته، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

يذكر أن قال رامي صبري، إنه يقيم حفلات الأفراح بسعر ثابت، وهو 100 ألف جنيه، موضحًا الحفلات تختلف على حسب الموقع، والمطلوب.

وأضاف رامي صبري، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سعره أقل من تامر حسني ومحمد حماقي.

رامي صبري يكشف عن انتمائه الكروي.. ويؤكد: شيكابالا "نمبر 1"

كشف المطرب رامي صبري، عن انتمائه الكروي وأنه مشجع لنادي الزمالك، قائلا: "إن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا "نمبر 1" في الكرة، و"مش بخاف أني أكشف عن تشجيعي لنادي الزمالك"، مشيرا إلى أنه خرج ذات مرة بتصريح عن تنازله عن تشجيع الزمالك وعقب: "اتجننت في الفترة دي".

وأوضح رامي صبري، فى حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أن تشجيعه للزمالك مرتبط بأصول أسرته، مؤكدا أن عائلته بها مشجعون لنادي الزمالك بشكل كبير، ولكنه يحترم جمهور النادي الأهلي وأنه ناد عظيم جدًا.