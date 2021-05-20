عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: تعيين مهندسين لقيادة القطارات قريبًا.. والتأخيرات ستنتهى تماماً في سبتمبر

وزير النقل
وزير النقل

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الاستعانة بـ750 مهندسا من خريجي الكليات التكنولوجية، للعمل في هيئة السكة الحديد، ضمن خطة وزارة النقل للارتقاء بعناصر المنظومة وتطويرها وتحديثها، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، منوهاً إلى أنه سيتم الاستعانة بهم في كافة أعمال طوائف التشغيل والصيانات.

وقال الوزير، في تصريحات له، إن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، بتكلفة 225 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات.

وأكد أن الارتقاء بالعنصر البشري في منظومة السكة الحديد، سيعمل على تقليل حوادث القطارات بشكل كبير، مؤكداً أنه عندما تولى مسؤولية وزارة النقل كان هناك ما يقرب من 440 جرارا خارج الخدمة، وعمل على دخول العديد منها الخدمة مرة أخرى بعد صيانتهاوتأهيلها، منوهاً إلى أن تأخيرات قطارات السكة الحديد ستنتهى تماماً مطلع سبتمبر المقبل.

وأشار وزير النقل إلى أن جائحة كورونا لم تؤثر على تنفيذ مشروعات تطوير السكة الحديد، مشدداً على جميع العاملين بمناطق العمل بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال عملهم، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهممن خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

السكك الحديدية النقل تطوير السكة الحديد قطارات السكة الحديد المهندس كامل الوزير

ترشيحاتنا

وزير الجيش الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا مع مسئولين أمنيين

البورصة المصرية تغرم 5 شركات 70 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

مؤسسة مالية أمريكية: مصر من الدول القليلة في العالم التي نجحت في السيطرة على التضخم

صحة النواب تكشف حقيقة حماية متلقى لقاح كورونا من الإصابة

توقيع عقود المنظومة الجديدة للمخلفات لخدمة 18 حياً بمحافظة القاهرة .. صور

بؤرة رعب جديد في الصين.. مرض معد شديد الخطورة يبدأ بالانتشار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

جداول امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع.. صور

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

بدون درجات.. وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: أسئلة امتحانات مايو من منهج مارس

رسالة مثيرة من سيرينو قبل مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

هل نسيان سجدة فى الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب

أول تعليق من وزارة الطيران على صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر .. صور

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ