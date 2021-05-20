وزير النقل: تعيين مهندسين لقيادة القطارات قريبًا.. والتأخيرات ستنتهى تماماً في سبتمبر

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الاستعانة بـ750 مهندسا من خريجي الكليات التكنولوجية، للعمل في هيئة السكة الحديد، ضمن خطة وزارة النقل للارتقاء بعناصر المنظومة وتطويرها وتحديثها، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، منوهاً إلى أنه سيتم الاستعانة بهم في كافة أعمال طوائف التشغيل والصيانات.

وقال الوزير، في تصريحات له، إن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، بتكلفة 225 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات.

وأكد أن الارتقاء بالعنصر البشري في منظومة السكة الحديد، سيعمل على تقليل حوادث القطارات بشكل كبير، مؤكداً أنه عندما تولى مسؤولية وزارة النقل كان هناك ما يقرب من 440 جرارا خارج الخدمة، وعمل على دخول العديد منها الخدمة مرة أخرى بعد صيانتهاوتأهيلها، منوهاً إلى أن تأخيرات قطارات السكة الحديد ستنتهى تماماً مطلع سبتمبر المقبل.

وأشار وزير النقل إلى أن جائحة كورونا لم تؤثر على تنفيذ مشروعات تطوير السكة الحديد، مشدداً على جميع العاملين بمناطق العمل بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال عملهم، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهممن خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.