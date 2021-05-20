صحة النواب تكشف حقيقة حماية متلقى لقاح كورونا من الإصابة

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بما أعلن عنه الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، عن أن الدولة تدرس إعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا للتحورات التي طرأت عليه عالميا في بعض البلاد، مشيرة إلى أن هناك بالفعل عددا من دول العالم بدأت فى إعطاء الجرعة الثالثة، وعلى رأسها الصين وأمريكا، معقبة: "الصين أعطت 3 جرعات للتطعيم ضد كورونا، وأمريكا أعطت جرعتي فايزر، وسمحت بإعطاء الجرعة الثالثة مؤخرا من أي نوع آخر من اللقاح".

وأوضحت إيناس عبد الحليم، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن الشخص المتلقى للقاح كورونا حال إ صابته بفيروس كورونا، تكون أعراضه أقل تأثيرا، إلى جانب أن تلقيه اللقاح يضمن له توفير الحماية اللازمة، ويتماثل للشفاء في وقت أسرع، دون الاضطرار إلى الذهاب لمستشفيات العزل، منوهة إلى أن اللقاح لن يحميه تماما من الإصابة بالفيروس، لأن هناك تحورات للفيروس، ومن المحتمل أن يكون الشخص معرضا فى أى وقت للإصابة.

وقالت إنه رغم القرارات التي أقرتها الحكومة، من حالات غلق وفرض غرامات، إلا أنه ما زال هناك استهتار من جانب أعداد غفيرة من المواطنين، والأعداد ما زالت فى تزايد مستمر، مشددة على ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم، لا سيما المولات التجارية، والتى تكون أكثر عرضة لتنشيط الفيروس بداخلها، وذلك لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق عند الـ 9 مساءً.

وجددت عضو لجنة الشئون الصحية، مناشدتها للمواطنين الحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذا القرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع فيروس كورونا، وعلى رأسها تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتجمعات، وأماكن المواصلات العامة.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، إن الدولة تدرس إعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا للتحورات التي طرأت عليه عالميا في بعض البلاد.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الأربعاء، أن “إدارة ملف التطعيمات حكيم جدا واتفقنا مع الجهات المعنية على كل جديد”.

في السياق نفسه، أشار مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، إلى أن الصين أعلنت أن من حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لا بد من حصولهم على جرعة ثالثة من اللقاح.

وقال: “قبل العيد كنا بصدد الدخول في مرحلة حرجة فيما يخص جائحة كورونا في مصر”، مضيفا أنه كان هناك إقبال كبير على المستشفيات، والحالات الحرجة ارتفعت بشكل مقلق.

وأكد تاج الدين أن تطبيق قرارات الحكومة الجديدة ومواعيد الإغلاق الجديدة ساهم في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتابع مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، أن الوضع قبل العيد كان حرجا بسبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات احترازية شديدة، لافتا إلى أنه بعد دراسة الموقف؛ اتخذ قرارا بتمديد الإجراءات الاحترازية.

وأوضح تاج الدين، أن الحالات الإيجابية بكورونا تراجعت، وانخفضت عند الذين يحاجون لمستشفى، لافتا إلى أن تمديد الإجراءات الاحترازية مطلوب للاستقرار.