بؤرة رعب جديد في الصين.. مرض معد شديد الخطورة يبدأ بالانتشار

في خضم موجة جديدة تعصف بالعالم من فيروس كورونا وسلالاته المتحورة، تتواتر الأنباء عن ظهور وانتشار مرض معد آخر في الصين، الموطن الأول الذي خرج منه فيروس كورونا ليجتاح الكرة الأرضية.

وأعلنت وزارة الزراعة والشئون الريفية الصينية، أمس الأربعاء، اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8" في مدينة ناجتشوي بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، تم رصد المرض الشديد العدوى بين الطيور البرية في منطقتين من ناجتشوي، بما فيها حديقة وطنية للأراضي الرطبة، فيما أصيب ونفق 268 طائرا بريا حتى الآن.

وفعّلت السلطات المحلية استجابة طارئة وقامت بتعقيم المنطقة والتخلص من جميع الطيور النافقة بأمان. ويعتبر فيروس "إتش 5 إن 8" نوعا فرعيا من فيروس الإنفلونزا أ (المعروف أيضا باسم فيروس إنفلونزا الطيور).

ورغم أن فيروس "إتش 5 إن 8" لا يشكل سوى خطورة منخفضة على البشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن.

ووفقًا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، يمكن لفيروس إتش 5 أن 8 المسبب للمرض الانتقال للبشر من الناحية النظرية. ويعيش هذا الفيروس في جميع أنواع الطيور، مثل الدجاج والإوز والبط، ويمكنه الانتقال بسهولة إلى الطيور ويسبب أعراضا مرضية خطيرة لها.

ويعتقد العلماء أن الثدييات تحتاج لكميات كبيرة من الفيروس لكي تمرض وتصاب به. وعند الإصابة تظهر بعض الأعراض مثل الحمى العالية والسعال ونوبات ضيق النفس. وتبدأ الأعراض بالظهور بعد يومين إلى خمسة أيام من الإصابة. ويعاني نحو نصف المصابين بالفيروس من آلام في المعدة والأمعاء ومن الإسهال والتقيؤ.

ويمكن لهذا الفيروس أن يسبب مخاطر للبشر، إذ توفي نحو 300 شخص في عام 2013 من بين 800 مصاب.