مدرب الأهلي يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللاعبين قبل مباراة صن داونز

طالب سامي قمصان المدرب المساعد بالأهلي، جماهير ناديه بعدم الانسياق وراء من يقلل من إنجازات الفريق في الفترة الأخيرة بعد البطولات التي حصل عليها والمشوار الذي قطعه في البطولات الأخرى التي ينافس فيها قبل مواجهة صن داونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الأهلي في تصريحات لموقع النادي اليوم الخميس: "جمهور الأهلي دائما يدعمنا ويقف إلى جوارنا في كل الظروف، الفترة الماضية كانت هناك آراء كثيرة وتشكيك من البعض لكن جمهورنا لديه الوعي الكامل".

وأضاف: "الجهاز الفني يجتهد وكذلك اللاعبون، ورسالتي للجماهير ألا تنساق وراء التقليل من نتائج الفريق، واجهنا صعوبات كبيرة جدا، ورغم ذلك حققنا نتائج جيدة، نحن بطل أفريقيا وبطل الدوري والكأس وثالث العالم للأندية، هدفنا إسعاد جماهيرنا ونقاتل من أجلهم".

وشدد قمصان على التأثير الإيجابي لتواجد محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس للبعثة بجنوب إفريقيا ودعمه للاعبين والجهاز الفني، موضحا أن رئيس الأهلي طالب اللاعبين بمواصلة الانتصارات وعبور عقبة صن داونز، مشددا على أن الجيل الحالي قادر على صناعة الإنجازات والتتويج بالبطولات.

وأوضح مدرب الأهلي أن الجهاز الفني استعد مبكرا لمواجهة صن داونز منذ الانتهاء من لقاء الذهاب مباشرة، مشددا على أن الأحمر هدفه اللقب ويسعى لتحقيق ذلك وسيواجه فريقا قويا يضم مجموعة مميزة من العناصر لديها طموح الفوز أيضا لذلك لن تكون المواجهة سهلة.

وواصل: "الأفكار متقاربة بين المدربين في الأهلي وصن داونز وكل مدرب يعرف ما يدور في ذهن الآخر، كما أن الأحمر يتفوق في نتائج المواجهات بغض النظر عن مباراة الخماسية والتي لا تتكرر كثيرا مع فريق بحجم الأهلي".