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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزارة السياحة والأثار

الاتحاد المصري يزف بشرى سارة عن السياحة الفترة المقبلة.. فيديو

الأثار المصرية
الأثار المصرية

توقع الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية،  زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة من 2021 في ظل توالي التطعيم ضد فيروس كورونا والعمل على تطعيم العاملين في القطاع السياحي بالبحر الأحمر مع فتح منتجع الجلالة وعودة السياحة الروسية.

وأضاف "هزاع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الوزارة قامت بعمليات التعقيم والتطهير واستراتيجيات لتلك الفنادق التى يتم بدء السياحة بها بنسبة 50% ، خاصة بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم، كما أنها تعد أماكن مفتوحة فى الهواء الطلق.

وتابع أن كل تلك الاستراتيجيات كان له تأثير إيجابي فى جذب الأفواج السياحية لمصر خلال الفترة السابقة ما بين يوليو يوليو 2020 حتى نهاية 2021، لافتا إلى ان جميع الطائرات التى كانت تصل إلى مصر كانت قادمة من أسواق معينة سواء أوكرانيا أو رومانيا أو غيرها.

وأكد أن أعداد السياح تعد أعداد جيدة جدا خاصة فى وقت انتشار جائحة كورونا، وفى نفس الوقت نقلت صورة إيجابية عن مصر ولا يوجد أى شخص أتى به كورونا.

وأشار إلى أنه فى عام 2020 كان عدد السياح فى مصر نتيجة كورونا 3.5 مليون سائح بإيرادات 4 مليارات دولار، متابعا أن الأرقام ستزداد أكثر خلال هذا العام.
 

الاتحاد المصري للغرف السياحية وزارة السياحة والآثار الأفواج السياحية جائحة كورونا السياح فى مصر

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