عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع

التراس: أكاديمية العربية للتصنيع تتبنى رؤية التنمية المستدامة

أكاديمية الهيئة العربية
أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التحول الرقمي والإدارة الآلية الذكية لعمليات التصنيع وتطوير نظم التدريب وتنمية الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات.

 

وأشاد الفريق عبد المنعم التراس، خلال افتتاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع شركة DMG MORI الألمانية العالمية، أن الأكاديمية تستهدف تدريب الكوادر البشرية في مجالات التصنيع المختلفة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة ليس فقط في مصر، ولكن القارة الأفريقية بأسرها، مؤكدا دور العربية للتصنيع في عملية تعزيز وتوطين التكنولوجيا الرقمية وتقنيات التصنيع المستقبلي لتوفير أفضل الممارسات الإنتاجية والصناعية الوطنية وأيضا الأفريقية.

 

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن أكاديمية العربية للتصنيع تتبنى رؤية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، لتدريب الكوادر البشرية من أجل المستقبل، مشيرا إلى أنه تم تطوير وتجهيز الأكاديمية بماكينات ومعدات تصنيع بالتحكم الرقمي عالية الجودة بمختلف أنواعها وأجهزة تحكم متعددة الأنظمة للتأهيل ورفع كفاءة العاملين، فضلا عن تجهيز معمل مزود بفصل تدريبي بأجهزة محاكاة لأنظمة التحكم للماكينات للتدريب على آليات برمجة أنظمة التحكم الخاصة بماكينات التصنيع المبرمج، وأيضا برامج متخصصة للتدريب على التصميم والتصنيع.

 

وقال إن هناك مجال التحكم الصناعي للتدريب على تحقيق التكامل بين تشغيل ماكينات التحكم الرقمي واكتشاف الأعطال وحلها في أقصر وقت ممكن، وتم تزويد الأكاديمية بمعمل متخصص للتدريب على أنظمة التحكم لماكينات التحكم الرقمي المبرمجة.

 

وأشار رئيس العربية للتصنيع إلى مجال الاتصالات، حيث تم تزويد الأكاديمية بمعامل للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الإلكترونية وإدارة شبكات الحاسب، بهدف بناء قدرات الشباب وتوفير مواهب عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

وأضاف أن هناك  مجال أمن المعلومات، حيث تقدم الأكاديمية الدعم الفني من خلال المسح ثلاثي الأبعاد واستخدام الهندسة العكسية وربطها بالتنفيذ عن طريق ماكينات التحكم الرقمي لتعزيز دور إدارة البحوث والتطوير، وأيضا التدريب على منظومة الأمن الرقمي الخاص بالمنظومات الإدارية وكذلك عمليات التشغيل الرقمية لماكينات وخطوط الإنتاج المرقمنة.

 

وأكد “التراس” أن أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع تفتح أبوابها لجميع الباحثين والدراسين والعاملين في جميع قطاعات الصناعة من مصر والمنطقة، وأيضا برامج متخصصة للتدريب علي التصميم والتصنيع ، مشيرا إلى أنه تم دراسة تنفيذ البرامج التدريبية للطلاب المتفوقين في مصر وأفريقيا لتوفير كوادر فنية عالية الجودة في مجال الاتصالات والمعلومات لمصر والمنطقة الأفريقية والعربية، لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

 

كما أعرب "التراس" عن  ثقته الكبيرة في الشباب المصرى القادر على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل.

 

وتابع: “نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي و قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع مجالات الصناعة المختلفة”.

الثورة الصناعية الرابعة الهيئة العربية للتصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصناعية الوطنية أكاديمية العربية للتصنيع التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ تدريب الكوادر البشرية

ترشيحاتنا

التضامن للشباب: يجب أن نغزو المواقع بفكر متفتح وقلب يحب الوطن بحق

غادروا غزة فوراً.. أمر رئاسي من بوتين بإجلاء مواطنين روس من القطاع

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

عضو صحة النواب: التطعيم بلقاح كورونا يحمى من الإلتهاب الرئوي

أول فرمان من إيهاب جلال فى الإسماعيلي بعد السقوط أمام المقاولون العرب

التراس: أكاديمية العربية للتصنيع تتبنى رؤية التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

بالأسماء.. إصابة 11 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ما الطريقة الصحيحة لفك السحر؟ أمين الفتوى يوضح

بعد مفاوضات التهدئة.. كم خسرت إسرائيل في حربها على غزة؟

جداول امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع.. صور

رسالة مثيرة من سيرينو قبل مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر و مواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر .. صور

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ