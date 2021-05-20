رئيس DMG MORI: تجهيز أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع بأحدث الأجهزة الذكية والأنظمة التدريبية في العالم

أعرب كريستيان ثونز رئيس المجلس التنفيذي لشركة DMG MORI دي إم جي موري الألمانية، عن تقديره لهذا التعاون المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، واصفا إياه بأنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين تكنولوجيا الإدارة الآلية الذكية في التصنيع والرقمنة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأشاد كريستيان ثونز، خلال افتتاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، بخطط الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث آليات نظم التدريب الرقمية الحديثة.

كما أشاد "ثونز" بالإمكانيات التكنولوجية والخبرات الفنية بالعربية للتصنيع ودورها في دعم الرقمنة لجميع مجالات الصناعة والمشروعات التنموية بمصر، مؤكدا أهمية تحقيق الشراكة والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجالات الرقمنة والتدريب وتطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى جميع مجالات التعاون القائمة مع الهيئة منذ قرابة ٤٠ عاما مضت.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لشركة DMG MORI، إنه تم توريد وتجهيز أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع بأحدث الأجهزة المدمجة الذكية والأنظمة التدريبية في العالم، مؤكدا أهمية التعاون الجاد مع العربية للتصنيع في تنفيذ خطتها في التحول الرقمى ومجالات التصنيع الذكي المتعددة.

وأوضح أن "دي ام جي موري " ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في الإدارة الآلية الذكية في التصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي في مصر، وتدريب الكوادر البشرية على هذه التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.