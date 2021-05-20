بعد قرار فتح الشواطئ..محافظ مطروح: مستعدون لموسم الصيف

مطروح تستعد لموسم الصيف

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إستعدادات المحافظة لاستقبال موسم الصيف السياحى مع بدء فتح الشواطيء لاستقبال روادها وزائرى المحافظة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية حرصاً على سلامة المواطنين.





واضاف على أن الاستعدادات مستمرة وقطار التنمية لم يتوقف برغم الجهود الاخرى لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على كل مناحى الحياة.



وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم الإستعداد مبكراً مع تجهيز جميع الشواطئ العامة والمتابعة اليومية من أعمال تسوية رمال الشواطئ بعد أعمال المد والجزر طوال فصل الشتاء - كذلك أعمال مراجعة كورنيش المدينة من إعادة ترميم ودهانات وإنارة وغيرها.



وشدد على سرعة الاجراءات فى وضع وإعداد الضوابط واللوائح الخاصة بكيفية استغلال الشواطئ والأسعار خاصة أسعار الدخول وتراخيص الشماسى لتكون مناسبة، والتى تحقق المصلحة العامة مع الحفاظ على تحقيق العائد الإقتصادى من موسم الصيف السياحى والتواصل المستمر مع الشباب والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لتحقيق أقصى إستفادة وتوفير مزيد من فرص العمل والتشغيل بالشواطيء، مع إدراك أهمية موسم الصيف السياحى لأهالى مطروح، خاصة بعد الفترة الماضية وغلق الشواطئ العامة فى العام الماضى مع جائحة كورونا حفاظاً على الصحة العامة.



وأكد على الإستعداد بالشواطئ التى تم تطويرها على أحدث مستوى لإستقبال روادها وزائريها كشاطئ روميل وكليوباترا والغرام وكورنيش الأبيض الجديد مع تأهيل شاطئ عجيبة وتطوير بوابات الألسنة وعمل كافتيريات ورفع كفاءة الكورنيش، والتشديد على منع إقامة أى حائل للرؤية على الكورنيش يحول دون رؤية البحر، بالاضافة الى انه تم اعداد دورات تدريب للمنقذيين بشواطئ مطروح بالتعاون بين المحافظة والاتحاد المصرى للغوص والانقاذ.



وأشار محافظ مطروح إلى أنه جارى كذلك تطوير بوابة مدخل مدينة مرسى مطروح بالكيلو21 بالشكل الحضارى اللائق، بناءاً على طلب جماهيرى من المقيمين والمصيفين والمترددين على المدينة، وفتح عدد من الشرايين المرورية الجديدة خاصة للوصول إلى الشواطئ لتيسير حركة المواصلات ومنع الازدحام ومنها إنشاء محور مرورى جديد من علم الروم حتى الطريق الدولى بالكيلو 9 أمام القرية الأولمبية ( شارع المرحوم الدكتور على حميدة ) بطول نحو 10 كم، كما تم إفتتاح محور الشهيد مفتاح العشيبى بطريق القصر عجيبة بطول 3, 2كم، بالاضافة الى رصف طريق باب البحر أندليسية طريق الامل الجديد بعد سنوات، مما يخفف الازدحام على طريق علم الروم.



وأضاف محافظ مطروح انه تم العمل على رفع كفاءة البنية التحتية مع إعادة تأهيل وتطويرعدد من الطرق والشوارع، وإعادة الشيئ لأصله كمناطق الليدو وباب البحر ووسط المدينة وزاهر جلال وغيرها، بالاضافة الى التأكيد على توافر مياه الشرب بجميع المناطق مع تشغيل محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة 60ألف م3، بالإضافة إلى الوارد من خارج مدينة مرسى مطروح، وكذلك جارى الإسراع فى المرحلة الثالثة لمشروع الصرف الصحى بمدينة مرسى مطروح وتشغيلها لخدمة مناطق عديدة، واستيعاب الزيادة خلال موسم الصيف.



وأشار محافظ مطروح أنه سيتم كذلك تشغيل المدفن الصحى بالكيلو 29 طريق مطروح سيوة فى نهاية يونيه القادم بما يعمل على الإرتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة، مع المتابعة المستمرة للخدمات الطبية والصحية بجميع مستشفيات مطروح مع التأكيد على توفير الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك كميات السلع التموينية والغذائية والوقود الكافية بجميع مدن المحافظة وخاصة بالمناطق الساحلية.