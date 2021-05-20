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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى حوار نادر.. سناء يونس تكشف سر قبلة شهيرة من ممثل عالمى

سناء يونس
سناء يونس

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكوميدية سناء يونس، والتي تعد واحدة من أهم الفنانات في مصر، وكانت الفنانة سناء جميل فى آخر أيامها بعيدة عن الظهور التليفزيونى إلا أنها ظهرت بشكل نادر فى برنامج على مسؤوليتي الذى كان يقدمه الفنان السوري دريد لحام، وكشفت سناء يونس عن موقف لأول مرة خلال البرنامج. 

ريتشارد ويدمارك

 

وأكدت إنها خلال تواجدها فى إحدى الدول الأروبية قابلت الممثل العالمى ريتشارد ويدمارك، وحاولت أن تبدى إعجابها به إلا انه لم يهتم معتقداً إنها من الجمهور العادى مما جعلها تؤكد له إنها ممثلة مصرية تمتهن نفس مهنته مما جعله يقوم بتقبيل يدها.
 

 

 وولدت سناء يونس في مدينة الإسكندرية في 3 مارس 1942، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

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كان  اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتي". 

 

 قدمت الفنانة الراحلة  40 فيلمًا، بينها فيلم "حمام الملاطيلي" عام 1973 و"جنون الشباب" عام 1980. 6- 1986 هو الأبرز في مسيرتها السينمائية، وشاركت خلالها بأربعة أفلام دفعة واحدة هي "سري للغاية" و"حد السيف" و"اليوم السادس" و"الجوع" ، وقد حصدت سناء يونس عددا من الجوائز ابرزها جائزة أفضل دور ثان من مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 1992 عن دورها في فيلم "الفضيحة". 

 

فؤاد المهندس عائشة الكيلاني هالة حبيبتي الفنانة سناء يونس الممثل العالمى ريتشارد ويدمارك

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