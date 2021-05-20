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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قضاة الإسكندرية : نثمن جهود الرئيس في مواجهة فيروس كورونا

بدء تلقي لقاح كورونا
بدء تلقي لقاح كورونا بنادي القضاة

أشاد المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، في مواجهة فيروس كورونا محلياً منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا في العالم.

كما قدّم أبوعيانة الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للقضاة في جميع المجالات بصفة خاصة والاهتمام بصحة المواطن المصري بصفة عامة، مثمنًا جهود مصر في دعم الدول الصديقة في مواجهة الفيروس.

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وبدأ نادي قضاة الاسكندرية بتطعيم اعضائه منذ أمس الأربعاء واستمر حتى اليوم، وتلقى أبوعيانة جرعة لقاح فيروس كورونا وسط إجراءات احترازية مشددة، فضلاً عما يقرب من مائتي عضو وأسرهم نوعين من اللقاحات كل بحسب فئته العمرية من خلال أطباء متخصصين من مديرية الصحة بالإسكندرية.

كان المستشار عمرو مروان وزير العدل قد نسق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير لقاحات فيروس كورونا لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وأسرهم وموظفي وزارة العدل اختياريا بمقار أندية الجهات والهيئات القضائية، حيث قام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتوفير اللقاحات للقضاة وأسرهم، وذلك بعد التسجيل الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان.

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية نادي قضاة الإسكندرية مجلس الوزراء لقاح فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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