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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مؤتمر صحفي لـ موسيماني غدا للحديث عن مباراة الأهلي وصن داونز

صدى البلد

يتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في مؤتمر صحفي غدًا الجمعة، عن مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحضر موسيماني وأحد لاعبي الفريق المؤتمر الصحفي الذي يعقد في استاد لوكاس موريبي؛ للحديث أمام الإعلام عن مباراة العودة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، ورؤيته للمباراة وكافة التفاصيل المتعلقة بالجوانب الفنية للقاء.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في مدينة بريتوريا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي للحفاظ على اللقب، والوصول إلى النجمة العاشرة.

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