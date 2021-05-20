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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تخمد حريقا بمنطقة الحضرة في الإسكندرية

إخماد حريق بالحضرة
إخماد حريق بالحضرة الجديدة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في منطقة الحضرة الجديدة، دون إصابات.

وقد تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغ حريق بشارع سعيد اللبان بارض الخولى بالحضرة  الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وقيادات الحي.

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وبعد المعاينة، تبين أن الحريق نشب في أرض فضاء بشارع سعيد اللبان بارض الخولى بالحضرة  الجديدة، وتم السيطرة عليها بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة، أمس الأربعاء، على حريق اندلع على جانب ترعة المحمودية بعد كوبري التاريخ في نطاق حي غرب الإسكندرية.

وذكر الحي في بيان اليوم الأربعاء، أنه أثناء المرور الميداني للمهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، بنطاق الحي، لاحظت تصاعد أدخنة ووجود حريق  بالهيش المتواجد علي جانب ترعة المحمودية بعد كوبري التاريخ بالشارع المتجه الي كوبري الهاويس (سوق الجمعة).

وعلي الفور، استدعت شعبان قوات الدفاع المدني والحريق وتم السيطرة علي الحريق واخماد النيران بدون وقوع خسائر أو إصابات.

الجدير بالذكر أنه نتيجة لتكثيف حملات إزالة الاشغالات بسوق الجمعة، ساعد ذلك على سرعة السيطرة علي الحريق بدون خسائر أو إصابات.

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