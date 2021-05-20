عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بأبو المطامير والدلنجات

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

انتظام عمليات استلام القمح في صوامع الجمهورية.. توريد 227 ألف طن بالبحيرة.. وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين

لمواجهة كورونا.. غلق 31 منشأة مخالفة وتحرير 298 محضر عدم ارتداء كمامات بالبحيرة

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي أبو المطامير و الدلنجات، اليوم الخميس، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة  1530 م2 عبارة عن الآتي :-

- إزالة حالة تعدي على مساحة 1280 متر بقرية زاويه صقر بأبو المطامير.

- إزالة حالتي  تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 250 م  بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( أبو المطامير ووادي النطرون وأبو حمص) عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة  1204 م2 عبارة عن الآتي :-

-  إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 150 متر  بقرية بركة غطاس بأبو حمص عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية

- إزالة 6 حالات تعدي في المهد علي الأرض الزراعية  بمساحه ٤٢٠ متر بقرى الشجاعة والناصر وكوم الفرج بمركز أبو المطامير عبارة عن مباني و أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمؤن والأسمنت.

- إزالة 3 حالات تعدي بقرية بنى سلامة بوادي النطرون بمساحة ٦٣٤  متر  عبارة عن مبنى لإنشاء مزرعة دواجن مخالفة وأسوار بالطوب الأبيض.

 

محافظ البحيرة إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه قانون التصالح أبو المطامير اخبار البحيرة

موضوعات متعلقة

لتسيير الحركة المرورية| رفع 230 حالة إشغال طريق بـ دمنهور ورشيد

ترشيحاتنا

غادروا غزة فوراً.. أمر رئاسي من بوتين بإجلاء مواطنين روس من القطاع

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

عضو صحة النواب: التطعيم بلقاح كورونا يحمى من الإلتهاب الرئوي

أول فرمان من إيهاب جلال فى الإسماعيلي بعد السقوط أمام المقاولون العرب

التراس: أكاديمية العربية للتصنيع تتبنى رؤية التنمية المستدامة

التعاون الدولي: منح ألمانية بقيمة 57.5 مليون يورو لتنفيذ 6 مشروعات في قطاعات مختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

بالأسماء.. إصابة 11 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ما الطريقة الصحيحة لفك السحر؟ أمين الفتوى يوضح

جداول امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع.. صور

بعد مفاوضات التهدئة.. كم خسرت إسرائيل في حربها على غزة؟

رسالة مثيرة من سيرينو قبل مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

هل يجوز للمرأة أن تتزين وزوجها مسافر؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر و مواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر .. صور

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ