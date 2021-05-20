إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بأبو المطامير والدلنجات

إزالة التعديات

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي أبو المطامير و الدلنجات، اليوم الخميس، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 1530 م2 عبارة عن الآتي :-

- إزالة حالة تعدي على مساحة 1280 متر بقرية زاويه صقر بأبو المطامير.

- إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 250 م بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( أبو المطامير ووادي النطرون وأبو حمص) عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 1204 م2 عبارة عن الآتي :-

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 150 متر بقرية بركة غطاس بأبو حمص عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية

- إزالة 6 حالات تعدي في المهد علي الأرض الزراعية بمساحه ٤٢٠ متر بقرى الشجاعة والناصر وكوم الفرج بمركز أبو المطامير عبارة عن مباني و أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمؤن والأسمنت.

- إزالة 3 حالات تعدي بقرية بنى سلامة بوادي النطرون بمساحة ٦٣٤ متر عبارة عن مبنى لإنشاء مزرعة دواجن مخالفة وأسوار بالطوب الأبيض.