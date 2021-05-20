إزالة فورية لـ 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار شن الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد حفاظاً علي الرقعة الزراعية و إسترداد حقوق الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين .

وفي هذا الإطار ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنفيذ إزالة فورية لـ 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية أشليم علي مساحة 713 م2 وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي علي الأراضي الزراعية أحدهما بقرية الحامول علي مساحة 150 م2 ، والآخري بناحية كفر العامرة علي مساحة 75 م2 ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة .