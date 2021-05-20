تدريب 27 غاطس على تطهير شبكات مياه الشرب ومطابق الصرف الصحي بالمنيا

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، دورة تدريبية على كيفية استخدام أدوات ومهمات الغوص في تطهير محطات مياه الشرب وشبكات ومطابق الصرف الصحي وغرف المحابس لعدد ٢٧ غطاس ومسئول سلامة وصحة مهنية بأفرع الشركة المختلفة.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا، أن تدريبات مجال السلامة والصحة المهنية تأتى بهدف رفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى، من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملي على كيفية ارتداء بدلة المهمات وكيفية مواجهة المشاكل الخاصة بالصرف الصحي ضمن توجيهات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناشد الشهاوى مواطنى المحافظة عدم التعامل مع أى مشكلة خاصة بالمياه أو الصرف الصحي بالشوارع حتى لا يعرضوا أرواحهم للخطر، حيث أن التعامل مع تلك الحالات تتطلب وجود فرق مدربة على التعامل مع الطوارئ ومزوده بأحدث الأجهزة الحديثة، وضرورة الإتصال بالخط الساخن على رقم ١٢٥ من التليفون الأرضي أو من خلال الموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦/٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣أو ارسال الشكوى عن طريق الواتس على رقم ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ حيث أن الخدمة تعمل طوال ال٢٤ ساعة وعلى تواصل كامل بخدمة عمليات المحافظة وخدمة عمليات القابضة.

وفي سياق متصل، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، حملة للتوعية المائية عن ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فى استخدامها.

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الحملة تنفذها إدارة التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعى فى ظل جائحة فيروس كورونا، لرفع الوعى بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.