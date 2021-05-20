عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 27 غاطس على تطهير شبكات مياه الشرب ومطابق الصرف الصحي بالمنيا

مياه المنيا
مياه المنيا

 نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، دورة تدريبية على كيفية استخدام أدوات ومهمات الغوص في تطهير محطات مياه الشرب وشبكات ومطابق   الصرف الصحي وغرف المحابس  لعدد ٢٧ غطاس ومسئول سلامة وصحة مهنية بأفرع الشركة المختلفة.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا، أن تدريبات مجال السلامة والصحة المهنية تأتى بهدف رفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى، من خلال المحاضرات النظرية  والتدريب العملي على كيفية ارتداء بدلة المهمات وكيفية مواجهة المشاكل الخاصة بالصرف الصحي ضمن توجيهات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناشد الشهاوى مواطنى المحافظة عدم التعامل مع أى مشكلة خاصة بالمياه أو الصرف الصحي بالشوارع حتى لا يعرضوا أرواحهم للخطر، حيث أن التعامل مع تلك الحالات تتطلب وجود فرق مدربة على التعامل مع الطوارئ  ومزوده بأحدث الأجهزة الحديثة، وضرورة  الإتصال بالخط الساخن على رقم ١٢٥ من التليفون الأرضي أو من خلال الموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦/٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣أو ارسال الشكوى عن طريق الواتس على رقم ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ حيث أن الخدمة  تعمل طوال ال٢٤ ساعة وعلى تواصل كامل بخدمة عمليات المحافظة وخدمة عمليات القابضة. 

وفي سياق متصل، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، حملة للتوعية المائية عن ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فى استخدامها. 

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الحملة تنفذها إدارة التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعى فى ظل جائحة فيروس كورونا، لرفع الوعى بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.

 

شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه المنيا منصات التواصل الاجتماعى تدريب السلامة والصحة المهنية شبكات مياه الشرب ياسر أحمد الشهاوى دورة تدريبية

ترشيحاتنا

غادروا غزة فوراً.. أمر رئاسي من بوتين بإجلاء مواطنين روس من القطاع

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

عضو صحة النواب: التطعيم بلقاح كورونا يحمى من الإلتهاب الرئوي

أول فرمان من إيهاب جلال فى الإسماعيلي بعد السقوط أمام المقاولون العرب

التراس: أكاديمية العربية للتصنيع تتبنى رؤية التنمية المستدامة

التعاون الدولي: منح ألمانية بقيمة 57.5 مليون يورو لتنفيذ 6 مشروعات في قطاعات مختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

بالأسماء.. إصابة 11 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ما الطريقة الصحيحة لفك السحر؟ أمين الفتوى يوضح

جداول امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع.. صور

بعد مفاوضات التهدئة.. كم خسرت إسرائيل في حربها على غزة؟

رسالة مثيرة من سيرينو قبل مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

هل يجوز للمرأة أن تتزين وزوجها مسافر؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر و مواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر .. صور

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ