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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة  المستشار نسيم على بيومى حكمها بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

  

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم  أول العاشر من رمضان يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط "مصطفى ف" 52 سنة مورد مواد غذائية، و"أسامة س "23 سنة سائق، و"أحمد ع " طالب، مقيمين بالقليوبية، بحوزتهم 30 طربة حشيش، بقصد الاتجار والتربح.

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تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وقدمتهم  النيابة العامة إلى محكمة الجنايات محبوسين علي ذمة القضية رقم 7742 لسنة 2020 جنايات قسم  أول العاشر من رمضان، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وعلي جانب آخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط المتهمين بمقتل مواطن  وإصابته بطلق نارى بالرأس ناحية قرية قصاصين الشرق دائرة مركز الحسينية، لسرقة سيارته وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى  الحسينية يفيد وصول " إبراهيم ال  " 50 سنة جثة هامدة مصابا بطلق نارى بالرأس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر تعدى آخرين عليه بناحية قرية قصاصين الشرق، دائرة مركز الحسينية، وتم تحديد الجناة وهم 4 أشخاص قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه من قائديها، وتم ضبط أحدهم بمحافظة الإسماعيلية وله معلومات جنائية، وضبط باقي المتهمين أثناء قيادتهم دراجة بخارية بدائرة الصالحية الجديدة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالتهم الي النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مدير امن الشرقية مديرية امن الشرقية امن الشرقية محافظات محافظات الجمهورية

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