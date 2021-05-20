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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى وفاتها .. سناء يونس ومحمود المليجى قصة أشهر زواج سرى فى الوسط الفنى 20 عاماً

سناء يونس والمليجى
سناء يونس والمليجى

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكوميدية سناء يونس، والتي تعد واحدة من أهم الفنانات فيث مصر، وقد  ولدت الراحلة  في مدينة الإسكندرية في 3 مارس 1942م. 

 

 بدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية حيث كان اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتي". 

 

كما قدمت الراحلة  40 فيلمًا، بينها فيلم "حمام الملاطيلي" عام 1973 و"جنون الشباب" عام 1980. 6- 1986 هو الأبرز في مسيرتها السينمائية، وشاركت خلالها بأربعة أفلام دفعة واحدة هي "سري للغاية" و"حد السيف" و"اليوم السادس" و"الجوع".

 

و حصدت سناء يونس عددا من الجوائز ابرزها جائزة أفضل دور ثان من مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 1992 عن دورها في فيلم "الفضيحة". 

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وكان آخر أفلام سناء يونس كان فيلم حرب أطاليا مع أحمد السقا بعد دورها المميز في فيلم أحلام عمرنا مع عدد من النجوم الشباب.
 

 توفيت سناء يونس في مستشفى كيلوباترا في 20 مايو عام 2006 عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة مع مرض التهاب الكبد الوبائى تاركة بسمة على وجوه كل من يراها على الشاشة.

 

زواج سرى :

 

 تزوجت الفنان الكبير محمود المليجي سرًا لفترة طويلة أمتدت لـ 20 عاماً، ولم يُعرف هذا السر إلا بعد وفاته، وتعرفت "يونس" على "المليجي" أثناء تصوير مسلسل "ظلال السنين''، وتطورت هذه العلاقة فتزوجا أثناء عرض مسرحيتها ''عيب يا أنسة''، وقد كشف الناقد طارق الشناوى انها رفضت إعلان الخبر عقب وفاة الفنان محمود المليجى حفاظاً على مشاعر زوجته الاولى الفنان علوية جميل ، حيث كان الراحل يرفض ان يفصح عن تلك الزيجة مراعاه لمشاعر الزوجة الاولى وهو ما حرصت على أستمراره سناء جميل رغم وفاة الزوج ، الا ان تم إعلان الخبر بشكل غير رسمى بعد وفاة الزوجة الاولى . 

طارق الشناوى فؤاد المهندس محمود المليجى سناء يونس الناقد طارق الشناوى

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