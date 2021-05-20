جنايات طنطا تقضي بالسجن 4 متهمين لاتهامهم باغتصاب ربه منزل 15 سنة

أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا اليوم حكما قضائيا بالسجن 4 متهمين 15 سنة إثر قيامهم بخطف ربة منزل واغتصابها وتصويرها عارية وسرقتها بالإكراه بقرية الرجدية بطنطا في القضية رقم 8111 لسنة 2020، والمقيدة برقم 500 لسنة 2021 كلي غرب طنطا.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ من ربة منزل تدعى "مديحة .ع .ا"، باغتصابها من 4 أشخاص وتصويرها عارية بدائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمحل البلاغ، وتبين أن 4 أشخاص قاموا باستدراج ربة منزل لأرض زراعية بقرية الرجدية بدائرة مركز طنطا، بأن أوهمهوها بتعرض ابنتها لحادث، ثم قاموا باحتجازها عنوة وتجريدها من ملابسها وقاموا بمواقعتها عنوة بغير رضاها وتصويرها عارية وسرقة هاتفها المحمول.

وتبين أن المتهمين هم "عبدالحميد.م.ع ا" 45 عامًا، نجار مسلح، و"أحمد .ا.ع" 28 سنة صاحب شركة، و"محمد .ا.ط" 28 عامًا، و"تامر .اح" 23 عامًا، قاموا باستدراجها واغتصابها كرهًا تحت تهديد السلاح، فيما قام المتهمان الأول والثاني بتصويرها عارية، ليتم إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.