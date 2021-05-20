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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. وقفة احتجاجية لأصحاب المقاهي داخل وزارة الصحة بسبب الشيشة

وقفة احتجاجية لأصحاب
وقفة احتجاجية لأصحاب المقاهي داخل وزارة الصحة الكويتية

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن نحو 25 من أصحاب المقاهي المتضررين من وقف نشاطهم منذ عام وثلاثة أشهر، نظموا وقفة احتجاجية في وزارة الصحة الكويتية، للمطالبة بالسماح لهم بتقديم «الشيشة» داخل المقاهي، وفقاً للاشتراطات الصحية التي تحددها الوزارة.

وأشار المعتصمون إلى أنه وطوال فترة الإغلاق تكبدوا خسائر مالية فادحة، فضلاً عن رفع دعاوى قضائية ضدهم من قبل أصحاب العقار، الذين يطالبونهم بسداد ماعليهم من إيجارات متراكمة، إضافة إلى رواتب العمالة في كل مقهى على حدة.

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وذكروا أن فتح المطاعم والمقاهي أمام الجمهور دون تقديم «الشيشة» اعتباراً من 23 الجاري، لن يحقق الأرباح المنتظرة، لافتين إلى أنهم مستعدون لتطبيق أي اشتراطات صحية تنص عليها وزارة الصحة، لضمان عدم تراكم المطالب المالية عليهم ازاء التوقف الطويل لنشاط المقاهي، والشيشة تحديداً.

وبينوا أنه وبخلاف الخسائر المالية فهناك مشاكل مع وزارة الشؤون، نظراً لإغلاق معظم ملفات أصحاب المقاهي بسبب عدم القدرة على تجديد التراخيص أو تجديد الإقامة للعمالة.

وذكروا أن هناك اكثر من 7500 كويتي متضرر من منع عمل المقاهي من الكويتيين أصحاب المشاريع دون العمالة المسجلة على المنشآت والتي فقدت أعمالها.

وكشفوا أنهم حصلوا على التطعيمات المطلوبة كما طالبوا بتطبيق ما تم تطبيقه في الدول المحيطة بشأن عودة الشيشة باشتراطات صحية معينة. 

الكويت الشيشة كورونا الإجراءات الاحترازية الصحة

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