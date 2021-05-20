أول فرمان من إيهاب جلال فى الإسماعيلي بعد السقوط أمام المقاولون العرب

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال فرض حظر إعلامى على تدريبات الفريق بداية من اليوم وحتى مواجهتى مصر المقاصة والزمالك فى الدوري الممتاز وكأس مصر .



وخسر الإسماعيلى أمس أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما من الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز وهو ما أدى إلى توقف رصيد الإسماعيلى عند 26 نقطة بعد أن كان الفريق حقق 5 انتصارات متتالية قبل مواجهة المقاولون .



وجاء قرار إيهاب جلال بفرض حظر إعلامى على تدريبات الفريق فى ظل الرغبة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها الإثنين المقبل فى الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الممتاز ومباراة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر .



وجاءت نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي سلبية لتؤكد تعافيه من فيروس كورونا وعودته لقيادة الفريق بداية من اللقاء المقبل أمام مصر المقاصة والمقرر لها يوم الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزاً مميزاً على منافسه الإسماعيلي، بهدف دون مقابل في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد المقاولون العرب الى النقطة 27 واحتل المركز الـ 11 وتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 26 في المركز الرابع عشر.