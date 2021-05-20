عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احمد يوسف: معرض الفيتور السياحي نقطة التقاء هامة للسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية

احمد يوسف الرئيس
احمد يوسف الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة

شهد اليوم المهندس احمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، افتتاح معرض الفيتور بإسبانيا، بوصفه رئيسا للوفد المصري وموفدا عن وزارة السياحة والآثار.

قال المهندس احمد يوسف ان المعرض نقطة التقاء هامة للسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية، كما تخلل اليوم العديد من اللقاءات المهنية وحضور عدد من ورش العمل الخاصة بمنظمة السياحة العالمية.

اضاف يوسف انه عقد لقاء هام مع رئيس هيئة السياحة الإسبانية وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وتمحورت محاور النقاشات الأساسية عن استعادة التدفقات السياحية عالميا، والتعافي الاقتصادي المتوقع بنهاية العام الحالي.

وأعرب يوسف عن فخره بما حققناه في مصر من إجراءات متقدمة لمجابهة الآثار السلبية الاقتصادية والصحية لوباء فيروس كورونا المستجد.

FB_IMG_1621510616893
FB_IMG_1621510616893
FB_IMG_1621510623615
FB_IMG_1621510623615
FB_IMG_1621510628526
FB_IMG_1621510628526
FB_IMG_1621510632880
FB_IMG_1621510632880
FB_IMG_1621510638853
FB_IMG_1621510638853
المهندس احمد يوسف تنشيط السياحة الفيتور بإسبانيا هيئة السياحة الإسبانية

ترشيحاتنا

قبل موقعة الأهلى وصن داونز .. قفشة ملك التسديد فى دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يتحفظ على نقل مباراة الزمالك والإسماعيلي فى كأس مصر

النائب العام يحيل ضابطين بمصر للطيران ومدير شركة سياحة للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المسافرين

فى حوار نادر.. سناء يونس تكشف سر قبلة شهيرة من ممثل عالمى

هذه إجراءات البنوك لتطبيق مبادرة دعم التمويل العقاري الجديدة .. تفاصيل

جرأتها شجعتني وكانت ساعة شيطان.. إعترافات طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط ٣ تجار مخدرات حاولوا غسل 15 مليون جنيه فى شراء العقارات والسيارات

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

الصحة العالمية :10 ملايين إصابة بفيروس كورونا بالشرق المتوسط

قناة الكأس تنقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

ما الطريقة الصحيحة لفك السحر؟ أمين الفتوى يوضح

زراعة دمياط: تنفيذ ٥٠٠ كيلومتر من خطة التطهير لعام ٢٠٢١

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

بالأسماء.. إصابة 11 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر ومواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ