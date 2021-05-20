احمد يوسف: معرض الفيتور السياحي نقطة التقاء هامة للسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية

شهد اليوم المهندس احمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، افتتاح معرض الفيتور بإسبانيا، بوصفه رئيسا للوفد المصري وموفدا عن وزارة السياحة والآثار.

قال المهندس احمد يوسف ان المعرض نقطة التقاء هامة للسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية، كما تخلل اليوم العديد من اللقاءات المهنية وحضور عدد من ورش العمل الخاصة بمنظمة السياحة العالمية.

اضاف يوسف انه عقد لقاء هام مع رئيس هيئة السياحة الإسبانية وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وتمحورت محاور النقاشات الأساسية عن استعادة التدفقات السياحية عالميا، والتعافي الاقتصادي المتوقع بنهاية العام الحالي.

وأعرب يوسف عن فخره بما حققناه في مصر من إجراءات متقدمة لمجابهة الآثار السلبية الاقتصادية والصحية لوباء فيروس كورونا المستجد.

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