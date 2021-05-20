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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المكاوي : الاعتداء السافر للقوات الإسرائيلية تجاوز كل الحدود 

المكاوي بنعيسى -
المكاوي بنعيسى - الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

قال المكاوي بنعيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إن الاعتداء السافر للقوات الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود وتسببت في سفك دماء الشعب الفلسطيني، عبر آلياته الحربية وصواريخه يعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى تقويض البنيات التحتية من هدم المنازل وتخريب المنشآت و قطع المواد الغذائية و الأدوية على المصابين في كل مكان من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس الشريف.

 

إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي

وأضاف بنعيسى فى كلمته خلال اجتماع المحامين العرب بالقاهرة اليوم لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي على فلسطين، أن إسرائيل بهذه الاعتداءات تتحدى المجتمع الدولي بقراراته و معاهداته، مؤكدا أن الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية ضد المدنيين لقتل الأطفال و النساء و الشيوخ تعد بحق جرائم إنسانية.

وأكد أن الاعتداءات التي تمارسها السلطات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني هي اعتداءات موجهة في واقع أمرها إلى شعوب العالم ، ذلك لأن الاحتلال بغطرسته وجبروته ينتهك بشكل سافر بنود وأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة، التي توجب الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وكذلك اتفاقية لاهاي ، و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018.   

 

الصهيونية العالمية تبتلع الأراضي الفلسطينية

وأوضح بنعيسى أن الشعب الفلسطيني في موقف الدفاع عن نفسه وعن وجوده على أرضه أمام عدو شرس مسلح بأحدث الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا، يستعملها ضد هذا الشعب أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، ولا أحد يستطيع إيقافه عن حده مادام أنه يتغذى من لبن الصهيونية العالمية التي تدعمه لابتلاع كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف و على حساب إبادة الشعب الفلسطيني والدليل على ذلك قيامه منذ سنة 1948 بطرد السكان الفلسطينيين الأصليين من أراضيهم وإحداث مستوطنات إسرائيلية في هذه الأراضي.

وأشار الأمين العام للمحامين العرب إلي أن الكيان الإسرائيلي يعمد جاهدًا خلال تاريخ استيطان الأراضي الفلسطينية إلى إحداث شرخ وسط الشعب الفلسطيني، من باب فرض قاعدة "فرق تسد" وهكذا ظلت الفصائل الفلسطينية ردحا من الزمن تدافع عن القضية الفلسطينية بمنهجيات وأسلوب خاص بكل فصيلة.

 

اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

وقال بنعيسى، إن الشعب الفلسطيني الواعي بقضيته ووحدة مصيره قد استدرك الأمر لإعادة التضامن بين الفصائل الفلسطينية، وكان لـ مصر الدور الريادي في استضافة الفصائل الفلسطينية بتاريخ 17 مارس 2021 على أرض الكنانة بقلعة قاهرة المعز، من أجل إعادة وحدة الصف وجمع الكلمة ولم الشمل بين الفصائل الفلسطينية، موضحا أن هذا الاجتماع تم بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء لجنة الانتخابات بفلسطين، وتم التوقيع على ميثاق شرف من أجل وحدة الصف لمواجهة التحديات التي تحول دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

قطاع غزة الضفة الغربية القدس الشريف القدس غزة الاحتلال الاسرائيلي الأمين العام للمحامين العرب

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