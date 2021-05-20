نائب وزير الاتصالات: التحول الرقمي أصبح متطلبًا ضروريًّا وليس رفاهية

أشاد الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي؛ بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، في نشر الوسطية والاعتدال في العالم، جاء ذلك خلال استقباله الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مسئول ملف التحول الرقمي بجامعة الأزهر، بمكتبه بالقرية الذكية؛ لبحث آفاق التعاون في مجال التحول الرقمي وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية؛ تلبية لاحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي غير النمطي في مجالات تكنولوجيا المعلومات، انطلاقًا من أن التكنولوجيا هي القوة الدافعة لعجلة التنمية.

كما أشاد نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمستوى خريجي جامعة الأزهر العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، مؤكدًا أنهم نماذج مضيئة ومعاول بناء يعتمد عليها خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحول الرقمي أصبح متطلبًا ضروريًّا وليس رفاهية، مشيرًا إلى أن المخطط الإستراتيجي لمصر 2030 يضع ملف التحول الرقمي على رأس أولوياته، والحكومة تعمل على التحول الرقمي الشامل لجميع قطاعات الدولة.



جدير بالذكر أن عدد طلاب جامعة الأزهر 385 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 20 ألف طالب وافد يمثلون أكثر من 100 دولة، ويدرسون في 88 كلية في أكثر من 200 برنامج أكاديمي.



حضر اللقاء الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات.